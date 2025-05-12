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緊跟川投顧準沒錯 川普兩度發高喊買股 史坦普500大漲14%

編譯陳律安／綜合外電
川普兩次發言建議買股以來，史坦普500指數累計漲14%。美聯社
川普兩次發言建議買股以來，史坦普500指數累計漲14%。美聯社

投資人過去一個月若聽取美國總統川普在社群媒體上的投資建議，他們將享有在川普治下，最為亮眼的史坦普500指數上漲行情。

4月初，川普在「解放日」宣布對等關稅措施，拖累美股崩跌，到了4月9日他高喊：「現在是絕佳的買股時機」，不久後他暫緩實施100年來最嚴苛的關稅；他在5月8日又對記者表示，在經濟展望好轉之際，「現在就去買股」。這兩次的發言，激勵史坦普500指數這一個多月來跳漲14%。

根據彭博編制的數據，以21日滾動基準計算，史坦普500指數這波行情為川普兩次總統任期以來的最佳表現。所謂的21日滾動基準，是指他兩次發表評論之間的交易日數，且排除新冠疫情期間的反彈數據。

百達資產管理多元資產資深策略師賽伊表示：「很明顯，川普護盤又再度發酵。但我們不會過度解讀。沒錯，他現在的作法確實有些奇特，但歸根究柢，這是市場將白宮視為潛在的政策護盤力量。」

事隔一個月，川普5月8日第二次呼籲投資人買股，華府與北京12日宣布暫時互降關稅，激勵那斯達克100期貨飆漲4.2%，史坦普500期貨也一度跳漲3.3%。

雖然國家元首在社群媒體上發表投資建議並不尋常，但川普第一任期時便以頻繁推文、威脅對主要貿易夥伴加徵關稅與制裁著稱，其貼文成為全球投資人必讀的重要訊號。

川普 史坦普500 關稅

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