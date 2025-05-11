長江後浪推前浪 科技巨頭都同意這一點

科技巨頭承認再好的產品也不會永遠熱門。（美聯社）

人們如今在Facebook上尋找好友的次數已經不多了；10年後，人們可能不再覺得iPhone 是必要用品；而儲全球最受歡迎智慧型手機上的谷歌 搜尋量正在下降。

這是針對Meta 和谷歌的兩起反壟斷審判中不同尋常的直白現實坦。科技界領袖罕見地承認，這些它們創建的曾經尖端產品，有一天可能會失去其重要性。

矽谷以創新、改變和不斷尋求「下一個大事件」為榮。從來不缺積極的競爭。

話雖如此，這些承認凸顯出科技巨頭在人工智慧(AI)和新社群媒體應用帶來的新威脅下面臨的越來越大壓力，以及任何產品都可能很快被淘汰的事實。

過去20年裡，這三家科技巨頭塑造了現代網路。

谷歌搜尋引擎在1990年代末和21世紀初取得了巨大成功，因為它採用了根據相關性和重要性而不是按主題對結果進行排序的系統。

而Facebook母公司Meta則大幅調整，將社交平台變成一個充滿點讚、評論和其他互動令人上癮的平台。

推動這兩種趨勢的是智慧型手機，它允許用戶幾乎從任何地方使用這些服務；蘋果在2007年推出的第一款iPhone為這股趨勢奠定了基礎。

這些產品的成功使蘋果、谷歌和Meta的估值飆升。但在法庭作證期間，高層表示，消費者對Facebook和谷歌建創之初的某些功能失去了興趣。

根據《彭博》報導，蘋果服務資深副總裁庫伊(Eddy Cue)透露，4月其設備上的谷歌搜尋查詢量首次下降。這番言論是他在司法部針對谷歌的反壟斷審判中作證時發表的。谷歌向蘋果付費，以成為其Safari瀏覽器的預設搜尋引擎。

這代表消費者可能正在轉向AI聊天機器人來執行傳統搜尋引擎的一些職責。市場研究公司Gartner去年估計，隨著消費者逐漸轉向AI工具，到2026年搜尋引擎的搜尋量將下降25%。

但谷歌稍後發表聲明表示，其「搜尋的整體查詢量繼續增加」，其中包括「來自蘋果設備和平台的總查詢量」。

Meta也發現消費者逐漸放棄最初的用途：增加好友和分享內容。

Meta執行長祖克柏在4月聯邦貿易委員會(FTC)提起的反壟斷訴訟庭審中表示：「人們在Facebook上與好友分享的內容數量一直在下降。」「就連人們的新朋友數量也在下降。但我不知道具體數字。」

相反地，祖克柏表示，企業的直接消息數量大幅增加。

研究顯示，Facebook正落後於其他年輕用戶嚮往的網路平台。皮尤研究中心去年12月的報告發現，Facebook的使用率在過去10年裡不斷下降，只有32%的青少年表示會使用先前以Meta命名的社交網路。相較之下，2014年和2015年的比率為71%，不過青少年仍頻繁使用Instagram。

Meta積極地改進其應用程式以跟上新趨勢。2013年，Facebook未能收購Snapchat；但大約三年後，它就推出自有的替代方案Instagram Stories。Instagram的短影音串流Reels自2020年開始與TikTok展開競爭。祖克柏在證詞中表示，如今人們在Facebook上花費大部分時間的功能就是影片內容。

一位蘋果高層表示，未來10年，iPhone也可能面臨失寵的風險。

根據《彭博》報導，蘋果公司的庫伊在谷歌案的法庭證詞中表示：「雖然這聽起來很瘋狂，但10年後你可能就不需要iPhone了。」

根據國際數據公司(IDC)的數據，2025年第1季，蘋果iPhone占全球智慧型手機出貨量的19%，是全球第二大最受歡迎的智慧型手機品牌。

但蘋果和其他科技巨頭都決心弄清楚接下來會發生什麼事。

答案可能是智慧眼鏡，它使用AI來分析你周圍的世界，無需拿起手機就能執行任務，這是Meta、三星和谷歌已經押注的願景。祖克柏在證詞中表示，他相信消費者最終將透過「智慧眼鏡和全像圖」與內容互動，因此無需使用「發光矩形」來存取數位平台。亞馬遜設備和服務主管帕奈(Panos Panay)今年2月接受採訪時也不排除推出類似Meta配備鏡頭的Alexa眼鏡可能性。

蘋果也認為，計算技術的下一步將涉及戴在臉上的設備，售價3500美元的Vision Pro就證明了這一點。該設備雖然比較小眾，但可能是蘋果競爭對手正在研發或銷售的智慧眼鏡的前身。

同時，由於行動裝置不再每年發生巨大變化，消費者不再頻繁升級手機。

目前，消費者將繼續瀏覽Instagram並在iPhone上輸入谷歌搜尋查詢。對於這樣的企業巨頭來說，改變是一件好事；這讓它們向華爾街表明仍有成長空間，同時向立法者強調它們面臨激烈競爭的論點。

然而，變化的是，統治2000和2010年代的科技公司可能必須更加努力才能保持領先。