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川普喊「許多貿易協議近了」 美股早盤小漲台積ADR漲1.9%

編譯易起宇／綜合外電
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川普9日在社群發文表示，許多貿易協議即將實現，美股早盤小漲。 美聯社
川普9日在社群發文表示，許多貿易協議即將實現，美股早盤小漲。 美聯社

美國總統川普9日在社群發文表示，許多貿易協議都即將達成，並在周末美中即將進行會談前夕，支持調降對中關稅，美股9日早盤小漲。道瓊工業指數上漲123點，或0.3%；史坦普500和那斯達克指數分別上漲0.4%和0.7%；費城半導體指數漲1.6%；台積電ADR漲1.9%。

川普9日在自家社群平台Truth Social發文表示：「許多貿易協議都即將實現（in the hopper），全都是好的（非常棒的！）！」他前一天剛宣布與英國達成初步貿易協議，這也是在他上月宣布對等關稅以來，美國與全球貿易夥伴國家的首份協議。

川普9日稍早也同樣在Truth Social上發文表示，「對中關稅80%似乎不錯」。美國財長貝森特這周末將在瑞士和中國副總理何立峰會面。

雖然80%確實比起目前的145%對中關稅降級，但仍高於許多人士預期政府將啟動談判的稅率。彭博新聞稍早報導，稅率最快可能本周會降至低於60%。目前也不確定川普在談判期間要與中國談的是長期性或暫時性的對中關稅稅率。

Northlight資產管理公司投資長Chris Zaccarelli表示：「雖然和與我們北方及南方鄰國的貿易相比，與英國的貿易相對不重要，與中國相比又更不用說，但這對於可能達成的成果而言，是一次重要的測試案例和範本。如果政府可以在後續的協議跟進這樣的結果，這對今年已遍體鱗傷的股市來說，將發揮很大的療傷作用。」

關稅 川普 貿易協議

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