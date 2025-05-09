退休基金以「馬斯克摧毀品牌」為由停止投資特斯拉

賓州里海郡(Lehigh County)退休基金決議停止購買特斯拉(Tesla)股票。（歐新社）

財星雜誌(Fortune)9日報導，賓州里海郡(Lehigh County)退休 基金決議停止購買特斯拉 (Tesla)股票，因為創辦人兼執行長馬斯克 (Elon Musk)的表現已經「摧毀品牌」，特斯拉財務表現不如預期。報導指出，海郡退休基金雖然規模不大，透過史坦普500(S&P500)指數基金投資特斯拉股票只占全部資產不到1%，卻是全美第一個表明停止投資特斯拉的退休基金。

里海郡退休基金理事會(Lehigh County Pension Board)掌理5億9300萬元退休資產，理事會議本周投票決定投資金金立即停止購買特斯拉股票。

里海郡審計長賓斯利(Mark Pinsley)說，退休基金理事會肩負監督責任，在缺乏進一步資訊的情況下，必須清楚了解退休人員資產繼續投資特斯拉的風險。

賓斯利受訪時說，盡管馬斯克說將回歸事業，可是馬斯克的公開言行卻對特斯拉品牌已經造成重傷。

賓斯利指出，並不覺得馬斯克回到特斯拉將帶來任何改變，「如果他讓自己不要上新聞，才能帶來改變」。他表示，馬斯克在社群媒體X的動作，對投資人而言堪稱警訊，可以看出馬斯克如何看待品牌價值與聲譽。

他說：「基本上他拋棄推特(Twitter)整個品牌，現在又對特斯拉使用相同手段。」

賓斯利說：「馬斯克彷彿毫不在乎拿著電鋸上台揮舞會對民眾觀感產生影響，人們知道他的政治傾向之後，就不想跟他買東西，而他所代表的正是特斯拉。」

里海郡退休基金理事會表決時，以4票對2票通過停止對特斯拉進行任何新投資，直到下次會議。會議決議指出，特斯拉今年第一季淨收入4億900萬，縮水幅度高達71%，總營收193億，減少幅度9%，汽車項目營收139億，跌幅20%。