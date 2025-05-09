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摩根大通預測：金價四年後可能飆至6,000美元

編譯林聰毅／綜合外電
摩根大通說，美國關稅政策造成的總經環境不穩定，可能使國際機構投資人重新考慮對美國投資的興趣和風險報酬，假如他們將持有美國資產的0.5%轉投黃金，到了2029年初金價可能升抵每英兩6,000美元。路透
摩根大通說，美國關稅政策造成的總經環境不穩定，可能使國際機構投資人重新考慮對美國投資的興趣和風險報酬，假如他們將持有美國資產的0.5%轉投黃金，到了2029年初金價可能升抵每英兩6,000美元。路透

摩根大通（JPMorgan）說，國際機構投資人對美國關稅政策引發的當前不穩定總經環境感到不安，可能會重新考慮對美國投資的興趣和風險報酬，假如他們將持有美國資產的0.5%轉投黃金，到了2029年初金價可能升抵每英兩6,000美元。

CNBC報導，由於美國總統川普減輕了部分汽車關稅的衝擊，並指出與多個國家的貿易談判獲得進展，貿易緊張可望獲得緩解，抑制了對黃金的避險需求，金價本周的表現可能是逾兩個月來單周最差。

盡管如此，黃金向來是政治和金融不確定時期的保值工具。自今年年初以來金價已上漲約26%，自4月2日川普宣布全面徵收關稅以來金價漲了5%，並在4月突破每英兩3,500美元關卡。

摩根大通表示，黃金是關稅亂象和地緣政治不確定性期間的大贏家，如果外國買家開始加大配置，黃金還有很大的上漲空間。這家華爾街公司說，如果外國機構投資人將僅0.5%的美國資產轉投黃金，可能在2029年初以前將金價推上每英兩6,000美元。

摩根大通商品策略師卡內娃（Natasha Kaneva）在給客戶的報告說：「國際投資人已開始重新評估美元的『過度特權』和避風港地位。」

盡管黃金在全球資產結構中的占比僅為4%，但它仍可能從這波投資轉向受惠。此外，供給成長受限也意味著即使資產小幅重新配置到黃金，也可能對金價產生重大影響。卡內娃解釋說：「雖然只是假設，但這種情況說明了就結構性因素而言我們仍看好黃金的原因，並且認為金價有進一步上漲空間。」

金價 關稅 摩根大通

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