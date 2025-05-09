摩根大通預測：金價四年後可能飆至6,000美元

摩根大通說，美國關稅政策造成的總經環境不穩定，可能使國際機構投資人重新考慮對美國投資的興趣和風險報酬，假如他們將持有美國資產的0.5%轉投黃金，到了2029年初金價可能升抵每英兩6,000美元。路透

摩根大通 （JPMorgan）說，國際機構投資人對美國關稅 政策引發的當前不穩定總經環境感到不安，可能會重新考慮對美國投資的興趣和風險報酬，假如他們將持有美國資產的0.5%轉投黃金，到了2029年初金價 可能升抵每英兩6,000美元。

CNBC報導，由於美國總統川普減輕了部分汽車關稅的衝擊，並指出與多個國家的貿易談判獲得進展，貿易緊張可望獲得緩解，抑制了對黃金的避險需求，金價本周的表現可能是逾兩個月來單周最差。

盡管如此，黃金向來是政治和金融不確定時期的保值工具。自今年年初以來金價已上漲約26%，自4月2日川普宣布全面徵收關稅以來金價漲了5%，並在4月突破每英兩3,500美元關卡。

摩根大通表示，黃金是關稅亂象和地緣政治不確定性期間的大贏家，如果外國買家開始加大配置，黃金還有很大的上漲空間。這家華爾街公司說，如果外國機構投資人將僅0.5%的美國資產轉投黃金，可能在2029年初以前將金價推上每英兩6,000美元。

摩根大通商品策略師卡內娃（Natasha Kaneva）在給客戶的報告說：「國際投資人已開始重新評估美元的『過度特權』和避風港地位。」

盡管黃金在全球資產結構中的占比僅為4%，但它仍可能從這波投資轉向受惠。此外，供給成長受限也意味著即使資產小幅重新配置到黃金，也可能對金價產生重大影響。卡內娃解釋說：「雖然只是假設，但這種情況說明了就結構性因素而言我們仍看好黃金的原因，並且認為金價有進一步上漲空間。」