我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西斯汀教堂冒出白煙 新教宗已選出

快看世界／今日你應知道5件事

末日博士反常看好美經濟：科技勝過關稅 無懼川普亂流

編譯陳律安／綜合外電
「末日博士」羅比尼看好美國的長期發展，但認為第4季可能會有一場短而淺的衰退。 路透
「末日博士」羅比尼看好美國的長期發展，但認為第4季可能會有一場短而淺的衰退。 路透

有「末日博士」稱號的大空頭羅比尼，被彭博電視問起最近為何一反常態、抱持正面看法，他答道，原因是他對美國的科技領導地位深具信心，可抵消關稅措施帶來的衝擊。

羅比尼8日表示，自己最近說過「科技勝於關稅」，是基於美國在許多未來科技領域都居於領先地位，例如人工智慧（AI）、機器學習、自動化、半導體、核融合、量子技術、國防科技、綠色科技、建築科技、金融科技，涵蓋甚廣。他預期，美國的潛在經濟成長率在2030年前可能提高到4%，相當於較目前水準增加200個基點。

他說，即便關稅產生影響，美國也可能看到某種程度的和緩、限制措施鬆綁及供應鏈移轉。他估計，關稅相關因素會將潛在成長率拉低大約50個基點，不過正面是+200，負面是-50，兩者比率是四比一，這正是他轉趨樂觀的主因。

他說，從中期來看，無論川普做什麼，美國都不會被打敗，所以說科技勝過關稅，也勝過川普本身。至於金融市場自然也會壓過川普，迫使他在市場壓力下退讓—畢竟市場才是當今世上最有權力的存在，也就是所謂的「債券義勇軍」。

他認為，川普的政策選項其實已經被封死，將會看到某種程度的貿易局勢降溫，雖然通膨仍會上升。他預期新的貿易協議，會使美國對多數國家的關稅落在10%–15%，對中國大陸為60%。即便最後落在10%或60%，那其實也與川普當初競選時的說法相去不遠。

他還指出，如果美國核心個人消費支出物價指數（PCE）年底升到4%，將侵蝕可支配所得，影響消費者和企業信心，導致第4季出現一場短而淺的衰退。不過進入第4季後，聯準會將降息支撐市場，只要通膨預期沒有脫鉤，那麼這波衰退就會是短淺的。

關稅 川普 貿易協議

上一則

美國關稅政策影響經濟 英國央行降息1碼至4.25%

延伸閱讀

對等關稅後第1國…川普宣布與英國簽貿易協議 內容曝光

對等關稅後第1國…川普宣布與英國簽貿易協議 內容曝光
等范斯出錯…魯比歐鞏固實力 可順勢接川普的班

等范斯出錯…魯比歐鞏固實力 可順勢接川普的班
豐田財測估新年度淨利驟減35% 川普關稅政策成重擔

豐田財測估新年度淨利驟減35% 川普關稅政策成重擔
怎麼看川普與英國敲定貿易「協議」？克魯曼：障眼法罷了

怎麼看川普與英國敲定貿易「協議」？克魯曼：障眼法罷了

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大

董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大
被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了