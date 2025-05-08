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美股早盤／美英達成協議 道瓊漲0.5% 比特幣叩關10萬美元

編譯陳律安／綜合外電
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美國與英國達成貿易協議，激勵美股8日早盤上漲。路透
美國與英國達成貿易協議，激勵美股8日早盤上漲。路透

美股三大指數8日早盤全面上攻，道瓊工業指數漲218點，美國總統川普宣布已與英國達成重大貿易協議，提振市場樂觀氛圍，比特幣也逼近10萬美元大關。

道瓊工業指數早盤漲0.5%、史坦普500指數漲0.6%、那斯達克指數漲0.8%、費城半導體指數漲0.8%、台積電ADR漲0.2%。

川普8日在自家的社群平台Truth Social發文表示，和英國之間的協議「全面且廣泛，將能長久鞏固美英之間的邦誼」，「因為我們彼此長久的歷史淵源和忠誠，很榮幸能以英國作為我們第一個宣布（的貿易協議）。還有其他許多協議，都已進入協商的重大階段，即將來臨！」

川普的發言激勵比特幣一度上漲逾3%，報99,293.54美元，升至2月來最高水準，稍早更一度觸及99,897.00美元，距10萬美元大關只有咫尺之遙。

渣打銀行數位資產主管肯卓克也「認錯」，他說，原先他對比特幣將在第2季衝上12萬美元的目標價，有些太低，應該要再更高些，他更樂觀預期，比特幣年底前將攀抵20萬美元。

他表示，比特幣原先與風險資產聯動，如今得益於於撤離美國資產的趨勢。

另外，美國勞工部8日公布，截至3日當周的初領失業救濟金人數，比前一周減少1.3萬人至22.8萬人，符合市場預期。受春假與復活節假期影響，請領失業補助金的人數4月底曾短暫上升。

美國請領失業補貼的人數尚未明顯上揚，暫時顯示川普的關稅措施並未造成顯著影響。不過，勞工部也公布，美國第1季勞動生產力大幅下降，但薪資大幅上升，傳遞出經濟成長減弱、通膨可能升高的信號。

比特幣 川普 勞工部

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