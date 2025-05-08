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美中關稅會如何發展？花旗這麼看這3種關稅的可能走向

編譯黃淑玲／即時報導
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美國財政部長貝森特。（路透）
美國財政部長貝森特。（路透）

花旗（Citi）分析師團隊在最新的分析報告中說，將在本周末進行經貿會談的美中兩國，已陷入雙輸的局面，因而有理由讓緊張降溫，前方道路「可能非常狹窄，有容易的部分，也有難關」。

美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾，周末將和中國副總理何立峰在瑞士會談經貿議題。花旗指出，美國目前對中國輸美產品課徵145%關稅，未來六個月內可能會取消其中一些關稅，以利為更廣泛的協商鋪路。以下是花旗估算目前美國對陸各類關稅的未來可能走向：

吩坦尼關稅（20%）：

花旗認為，這項關稅相對容易取消。只要中方展現的解決問題行動和誠意被美方接受，取消的機會高。

升級的報復性關稅（91%）：

這類關稅是美國與中國當初以牙還牙的報復關稅，花旗看好六個月內會撤回，為雙方談判營造善意。

對等關稅（34%）：

花旗判斷這類關稅最難降低或取消，因為美方若調降或大幅豁免對中國加徵的對等關稅，將與川普總統高喊的製造業復興願景相衝突，而且中國的產業政策也不太可能配合削減美國所要求的非關稅壁壘。這類關稅的發展可能取決於美國和其他國家談出的結果。

花旗預測，美國對中國的整體關稅水準恐未來6到12個月仍然高到令人卻步，但會有更多豁免措施出現，促使貿易開始恢復流動，特別是對價格較不敏感的產業。

花旗分析師說，若美國對陸課徵稅率能由目前的100%以上，降至20%至25%左右，美中雙邊貿易關係才能持久，但也提醒投資人，美方的「目的是為達到貿易新平衡的談判，可能會拖到美國期中選舉」。

川普政府貿易談判主將、財政部長貝森特發表示，他期待「富有成果的談判」，「我們致力國際經濟體系的再平衡，以期更符合美國的利益」。

關稅 財政部 川普

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