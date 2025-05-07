孟加拉窮困與我何干？克魯曼：基於「這個」原因應關心

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 7日撰文表示，人們應該關心孟加拉這個窮國，因為對它加徵關稅 ，無益於全球穩定。

克魯曼說，許多人，包括許多小散戶，依然相信川普 很快會談成多項貿易協議，或在短期內撤回大規模關稅並宣稱勝利，但這無異於自欺欺人。

從人們對川普的認識日益加深，以及關稅政策效應愈趨明顯，可見這樣的樂觀並不成立。首先，川普的無知無人可擋。來自中國的進口崩跌，使企業擔驚受怕、示警通膨飆升、存貨將短缺，但川普說「免驚！」

但是，還記得新冠疫情空空如也的貨架嗎？那時美國人還真好過，想想不買衛生紙所省下的金錢（反正也沒衛生紙可買）。

其二，當川普掉入洞中，只會把洞愈挖愈深。他談到把加拿大納為美國第51州，已對加國近期的大選造成決定性影響，大幅提高反川勢力的支持度。但就在昨日，剛因民眾反川普情緒而連任的加拿大總理卡尼，與川普會面時，川普仍不改初衷，繼續鼓吹讓加拿大成為美國第51州的構想。

卡尼依舊保持禮節（畢竟他是加拿大人），但臉上的神情耐人尋味。

最有可能的走向是貿易戰將持續下去，甚至惡化。至少從全球影響力來看，會浮現一些贏家，例如因美國信譽受損而得利的中國，或言出必行的歐盟。但從政治或經濟的角度出發，美國將淪為一大輸家。

然而，輸最慘的會是窮國，他們原本因出口有望逐漸脫貧，如今這樣的想望將化為泡影。

克魯曼回憶，他最讓人反感的文章，或許是1997年寫下的「讚頌廉價人力」，主軸為抨擊反全球化的左派言論。當時他主張，廉價勞工為富國生產廉價貨物，可能（也應該）令美國人感到困擾，但勞力密集的出口，常是窮國改善生活的最佳途徑。

隨時光推移，這樣的主張更有憑有據。紐約時報近期以孟加拉為題，撰寫了一篇非常精彩的文章，提到50年前因人口過剩陷入大飢荒的孟加拉，如今不再是「香蕉共和國」（指政局不穩、經濟結構極度依賴單一出口商品的國家），而是成衣出口大國。當然，孟加拉仍是窮國，以先進國家的標準來看，其薪資與工作條件駭人聽聞。

然而，與1980年代出口起飛時相比，孟加拉的財富已勁增三倍。如今，該國卻面臨一場由美國掀起的經濟災難，川普在「解放日」對孟加拉加徵37%關稅，儘管相關措施已暫緩實施，但恢復後條件可能更嚴苛。

克魯曼說，他知道多數美國人不在意孟加拉人的生活水準，但他們應該在乎，就算是出於自利：將1.7億人推入更深的貧窮會威脅全球穩定。對孟加拉升起貿易壁壘，既幫不了美國人，也無益於孟加拉，完全是雙輸局面。

問題的核心在於，提高進口服飾價格，並不會帶動美國本土就業，無論關稅升到多高，勞力高度密集的成衣業在美國不具可行性。

川普的人馬似乎不瞭解這點。商務部長盧特尼克曾說，關稅能為美國創造勞力密集的就業，雖然他是以iPhone製造為例。

克魯曼認為，這種情況不會、也不應該發生。

他說，對進口服飾課關稅，將提高美國人的生活成本。較可能購買廉價進口服飾的窮人與勞工階級，將首當其衝。但川普也說過，小孩不需要有太多娃娃，那父母也不需要有太多件內褲。

專欄作家薩金特（Greg Sargent）探查在美國製造娃娃的條件，發現若加以落實，創造的就業寥寥無幾，且工作條件與薪資都相當差勁。

克魯曼嘲諷道，川普及其團隊已達成驚人的成就，他們發動了一場貿易戰，既不利於美國人、也無益於賣東西給美國的國家。但川普不太可能改變路線。克魯曼說，他們覺得只要繼續讓大家承受經濟懲罰，士氣就會自動上來。