我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

紐時：印度與巴基斯坦軍購競賽 反映美中兩國較量

15年來首次…迪士尼進軍中東 開發「阿布達比迪士尼」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊客參觀美國佛州華特迪士尼世界度假區的神奇王國。資料照片。美聯社
遊客參觀美國佛州華特迪士尼世界度假區的神奇王國。資料照片。美聯社

CNN 7日報導，華特迪士尼公司15年來首度宣布新的主題樂園開發案，將在阿聯阿布達比興建度假區，也象徵該公司進軍中東市場。

迪士尼公司在第二季財報電話會議召開之前不久宣布，阿布達比迪士尼（Disneyland Abu Dhabi）度假區將成為迪士尼第7個全球度假勝地。阿布達比公司「Miral」將全面開發、興建與和營運該度假區，迪士尼幻想工程團隊則將主導創意設計和營運監督，可能在2030年代期營運，初步方案策畫包括一個主題公園和尚未公布數量的飯店。

迪士尼體驗（Disney Experiences）主席達馬羅（Josh D’Amaro）在阿布扎比接受CNN獨家訪問時表示，「每當我們開設一個新的體驗或主題樂園時，真正重要的是，不只是照搬一個可能存在於別處的主題樂園，然後直接丟到我們將要進入的新區域地面」。

達馬羅補充道，每個樂園在設計、食物都需要體現每個具體位置，「所以，在阿布達比，我們也想要同樣的想法」。

CNN指出，隨著串流競爭白熱化，迪士尼的樂園事業可以說是該公司最重要的財務驅動力，在2024財年佔營業收入的59%。儘管美國國內樂園2024年的遊客人數略有下降，但迪士尼在7日上午的財報指出，美國主題樂園的遊客人數再次上升，第一季營收大幅增加。

儘管迪士尼公司認為國際度假區具有潛力，遊客人數和客戶消費都出現更多增長，但中國大陸一直是貿易戰中的痛點；上海和香港的樂園遊客人數下降，導致第一季國際公園銷售額下跌。

迪士尼 主題樂園 Disney

上一則

美股道瓊早盤小漲近200點 投資人緊盯美中談判和Fed決策

延伸閱讀

迪士尼插旗中東 將在阿布達比打造下一座主題公園

迪士尼插旗中東 將在阿布達比打造下一座主題公園
CNN：趁川普引發世界亂流 習近平訪俄羅斯實現2目的

CNN：趁川普引發世界亂流 習近平訪俄羅斯實現2目的
迪士尼郵輪價格昂貴 中產家庭玩一趟「年收20%就不見」

迪士尼郵輪價格昂貴 中產家庭玩一趟「年收20%就不見」
疑吸毒 男子迪士尼裸奔

疑吸毒 男子迪士尼裸奔

熱門新聞

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

2025-05-05 08:54
「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
巴菲特上周末在波克夏年度股東會上解釋，他為何偏好投資股票而非房地產。 （美聯社）

巴菲特解釋他為何更愛投資股票而非房地產

2025-05-05 10:07
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字
年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間
川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回

川普政府擬撤銷40萬移民合法身分 聯邦上訴法院駁回
印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵

印度空襲巴基斯坦釀8死 巴擊落5架印軍機、俘虜印士兵