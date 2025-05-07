美股道瓊早盤小漲近200點 投資人緊盯美中談判和Fed決策

美股7日早盤小漲，投資人期待美中貿易談判進展和Fed利率決策。 美聯社

在投資人緊盯美中貿易談判最新進展，並期待美國聯準會（Fed）稍晚的利率 決策之際，美股7日早盤小漲。道瓊工業指數上漲171點，或0.4%；史坦普500和那斯達克指數分別上漲0.2%和0.1%；費城半導體指數跌0.2%；台積電ADR漲0.5%。

美國財長貝森特和貿易代表葛里爾本周將在瑞士會見中國對等官員，投資人將此消息視為在美國總統川普 宣布對等關稅之後的一項貿易方面利多。

貝森特稍晚也向福斯新聞表示：「我的感覺這次是為了（貿易戰）降級，而不是為了重大貿易協議。但我們在能夠向前邁進之前，必須要先降級。」

同時，投資人也正在準備迎接Fed稍晚（美國時間下午2點）的利率決策。據芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed維持利率按兵不動的機率高達97%。Fed主席鮑爾的決策後記者會也將是投資人焦點，他近期儼然成為川普的批評目標，雖然川普先前一度說「等不及要開除他」，後來又改口說「沒打算」解任Fed主席。

個股方面，迪士尼 上季財報的營收和獲利都優於市場預期，串流訂閱戶數也意外躍增，帶動早盤股價大漲逾10%；美超微則因上季財報和本季財測都不佳，導致股價重摔逾6%；Uber也因財報營收未達預期，股價大跌約4%。