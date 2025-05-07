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黃仁勳：每天都把AI當家教 有望終結科技落差

編譯任君翔／綜合外電
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輝達（Nvidia）執行長黃仁勳不僅為先進的AI模型打造晶片，更表示自己把AI工具當作私人家教，「每天」都運用它們來學習新知。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳不僅為先進的AI模型打造晶片，更表示自己把AI工具當作私人家教，「每天」都運用它們來學習新知。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳不僅為先進的AI模型打造晶片，更把人工智慧（AI）當作私人家教，每天都運用AI來學習新知。他認為，AI的普及，有利於終結科技落差，讓學習知識變得更加平等。

Business Insider報導，黃仁勳6日在米爾肯研究院（Milken Institute）全球會議的座談中說道：「我每天都把AI當成家教」，對我來說較新穎的領域，我也許會對AI這樣說：「把我當成12歲小孩解釋」，然後隨時間逐步升到博士等級。

他也說，這樣的管道，使這一代的科技成為促進平等的潛在工具。「AI是我們終結科技落差的最佳機會」，並舉例說明：「在座可能只有少數人懂得如何編寫C++程式語言（一種用於軟體設計的專門程式語言）」，「但你們之中100%的人都知道如何操作AI，原因是AI會說任何你想說的語言」 。

黃仁勳表示，所有人都該利用AI的能力，且「每個學生都應把AI當作家教」。

此外，他也提到，AI革命將觸及所有工作。某些職務將不復存在，也會有新的職務被創造出來，但所有工作都將轉型。並表示，職缺不會被AI取代，但會被能運用AI的人取代。

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