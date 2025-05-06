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聯準會明召開政策會議 會否聽從川普要求降息？

記者顏伶如／即時報導
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聯準會（Fed）主席鮑爾。 （歐新社）
聯準會（Fed）主席鮑爾。 （歐新社）

聯邦準備理事會(Federal Reserve)7日將召開政策會議，對於川普總統的降息要求如何回應，備受矚目。哥倫比亞廣播公司(CBS)6日分析，芝加哥商業交易所(CME)FedWatch評估，聯準會繼續維持12月以來基準利率(benchmark rate)在4.25%至4.50%之間的機率高達99%。

聯準會這次政策會議舉行時間，剛好碰上美國經濟出現不同訊號，今年第一季國內生產毛額(GDP)掉到負領域，4月份就業成長卻超過預期，華爾街經濟學者則認為川普關稅措施讓美國經濟陷入衰退風險增加。

CBS報導，聯準會先前已經透露將保持觀望態度，聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)上個月說，關稅與川普政府其他經濟政策紛紛推出之際，央行會先耐心觀察。

Global X投資策略長賀夫斯坦(Scott Helfstein)表示，聯準會與投資人現在都處於缺乏明確規範、狀況不明的無人地帶(no man's land)，等著觀看經濟政策是否讓物價升高、成長趨緩。

賀夫斯坦表示，實際情況是企業獲利表現強勁，美國經濟繼續成長，目前最大擔憂來自於市場情緒，現在並沒有調整利率的充分理由，聯準會可能再次強調需要有更多數據。他說，從目前狀況看來，預測要到夏季才可能有今年的首次降息。

高盛集團(Goldman Sachs)經濟學家海濟斯(Jan Hatzius)6日分析報告說，川普的批評不會促使聯準會做出政策回應，如果長期通膨保持穩定，聯準會並不會在缺乏勞動市場惡化證據的情況下就提早降息，或者在就業呈現疲軟時依然強硬拒絕降息。

聯準會 降息 川普

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