歐盟將反擊 傳擬對美祭出1,000億歐元關稅

知情人士透露，倘若歐美貿易談判結果不如人意，歐盟打算對美國商品加徵1,000億歐元（1,130億美元）關稅。路透

彭博報導，知情人士透露，要是歐盟 與美國正在進行的貿易談判，結果未能令人滿意。歐盟打算對美國商品加徵1,000億歐元（1,130億美元）關稅 。

該名人士說，反制提案最快7日給成員國過目，並將展開一個月的磋商，以確定最終課稅清單。

歐盟的新反制清單，將疊加在先前宣布的210億歐元關稅之上。早先美國對進口鐵鋁徵收25%關稅後，歐盟也揚言對價值210億歐元的美國商品徵收關稅，但美方將對歐盟多數商品的對等關稅稅率，從20%降至10%後，歐盟同意此一關稅延後90天上路。

與此同時，歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）6日表示，歐盟將針對美國總統川普 在90天關稅暫停期間，對歐盟進口商品徵收的多項關稅，制定反制措施，並會考慮所有選項。

他說，美國關稅目前涵蓋了歐盟對美國商品貿易的70%，美國對藥品、半導體等商品進行進一步調查後，比例可能會上升到97%。但他同時強調，談判解決問題，仍然是歐盟的首選。

塞夫柯維奇正與川普政府進行磋商，本周料與美國分享文件以促進談判。

他表示，如果談判失敗，歐盟也在準備反制措施以重新平衡貿易關係。據彭博此前報導，歐盟一直在制定更多擬加徵關稅的美國商品清單，並就是否實施出口限制展開討論。