市場等待Fed決策 美股早盤三大指數盡墨 道瓊跌200點

美國至今尚未公布與任何貿易夥伴的正式貿易協議，投資人緊盯聯準會（Fed）7日的利率決策，美股三大指數6日早盤全面走低。路透

在聯準會（Fed）即將在7日公布利率 決策前，對企業財報失望、對川普關稅 政策可能造成影響甚廣的疑慮，使得市場規避風險的情緒蔓延，美股三大指數6日早盤全面走低。

道瓊工業指數早盤跌0.6%，或230點，史坦普500指數跌0.9%、那斯達克指數跌1.1%。費城半導體指數挫2.3%、台積電ADR跌逾3%。特斯拉跌2.3%。

美國總統川普6日預計會見加拿大總理卡尼，啟動兩國元首自卡尼年初上任後的首度談判。另外，Fed本周利率決策會議，將是川普公布對等關稅後的首次會議，預料將維持利率不變。

個股方面，史坦普500指數大飆股Palantir上季營收成長39%，優於預期，且財測亮眼，但未能滿足市場期待，拖累股價6日早盤重挫13.5%。

福特汽車（Ford）暫時撤回全年財測，並預估關稅將導致2025全年獲利縮水15億美元，該公司股價早盤下跌0.8%。今年2月，福特預測2025年全年的EBIT為70億-85億美元，當時沒有考慮關稅影響。

值得注意的是，Evgo飆漲32%。

避險基金傳奇投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）表示，「即便川普把對中國課徵的關稅調降至50%，美股可能還會再跌」，「就算他降到50%或40%，這還是1960年代最大的稅率增幅，這麼一來，股價漲幅調降2%-3%也不為過」。