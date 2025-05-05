「股神」示警：美元將下地獄 建議投資這項資產

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。路透

「股神」巴菲特 3日在波克夏 年度股東會上警告，美國的財政政策「令人擔憂」，並明白表示，他不會投資一個即將「下地獄」的貨幣。

印度經濟日報報導，執掌波克夏集團60年的巴菲特，3日在股東會上批判美國的財政政策，直指政府不顧後果的支出和與日俱增的債務，將威脅美元的長期健康。

巴菲特明白表示，波克夏已經開始投資更多的外幣。例如，波克夏的投資組合已增加對日圓的曝險。他說，倘若波克夏大規模投資歐洲的某個國家，該公司可能「以該國貨幣融資」。

巴菲特也劍指美國處理全球貿易的方式，抨擊保護主義政策與高關稅，但沒有明確點名川普。他說，「貿易不該被拿來當作武器...貿易無疑可被當成戰爭行為，但我認為這只會導致壞的結果，只要看這近來在美國引發什麼情緒就知道」。

巴菲特說，全球性的繁榮將嘉惠所有人，「我不認為其他地方更加繁榮，會是我們的損失，因為大家過得愈好，我們會感到愈安全」。

儘管巴菲特對美國政策嚴加批判，他依然為其經濟能力背書。他說，「這是世上最好的安身之處，這裡有很多投資機會」。但他沒有放過政府浪費的問題，說道，「用別人的錢做愚蠢的事，比用自己的錢容易」。

巴菲特對市場則是保持審慎樂觀的態度。他說，股市歷來都是表現最好的資產類別，也說，房地產 自帶風險，「當房地產出問題，影響的不只是少數人」。

最後，巴菲特也提醒投資人，不確定性一直都在，「我們度過了嚴重的衰退、世界大戰、原子彈的開發等等事件，因此我不會因為看來還有很多事情尚未解決，而感到挫折」。