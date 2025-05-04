零件關稅生效，永遠改變美國汽車業

汽車零件關稅生效，估計平均每輛車額外增加4000美元成本。（歐新社）

普通購車族不會知道他們車輛的零件來自哪裡，但汽車製造商卻會斤斤計較。

這就是為什麼新一輪針對零件的汽車關稅 在5月3日生效後，可能會對整個汽車業造成顛覆性的影響，甚至比之前對進口車徵收的關稅還要嚴重。

自美東時間5月3日凌晨12:01起，大多數汽車零件進口將徵收25%的進口關稅。

之前的汽車關稅並未影響美國國產汽車，但如今不再享有豁免。去年美國工廠生產的1000萬輛汽車中，沒有一輛不使用部分進口零件。對零件徵收關稅可能意味著汽車產業將面臨數百億美元的新成本，並最終影響美國汽車購買者和車主。

Cox Automotive首席經濟學家史莫克(Jonathan Smoke)在汽車新聞協會網絡研討會上表示：「坦白說，從我的角度來看，零件關稅對整體經濟的影響比進口汽車關稅更糟糕。」

根據政府自己的估計，美國汽車廠組裝的汽車中超過50%的零件都是進口的。但關稅不會平等地適用於所有進口產品。

例如，如果加拿大 或墨西哥 供應商向其工人支付每小時16美元以上的工資，就會被視為「符合」《美墨加協議》；該協議是川普在第一屆政府期間談判達成的貿易協議。這意味著大部分來自加拿大零件免關稅，但墨西哥零件免關稅的相對較少。

此外，在美國組裝汽車的汽車製造商將能夠至少暫時抵消部分零件關稅。白宮表示，第一年將向汽車製造商退還相當於車價3.75%的零件關稅，第二年降至2.5%，第三年逐步取消。

但根據《CNN》對政府貿易數據的分析，即使有這筆退款，估計每輛汽車的額外關稅成本仍可能平均達到4000美元左右。

對於購車者來說，可能還需要一段時間才能看到價格上漲。通用汽車執行長博拉5月1日表示，關稅將使通用汽車今年損失40億至50億美元，但她預計汽車價格短期內不會發生變化。福特執行長法利也指出，該公司將把「員工價」優惠延長至7月4日。

但美國人每天仍會在其他地方看到更高的價格，例如汽車修理店。

史莫克表示：「對零件徵收關稅將導致維修、保養和保險費用上漲，這會影響到每個美國人，而不僅僅是那些考慮購買新進口車的人。」

零件關稅規則的最新變化意味著，在美國組裝的任何汽車，如果其零件含量達到85%「符合USMCA標準」，基本上可以免除關稅。

問題在於，根據美國大學科戈德商學院退休教授杜波依斯(Frank DuBois)的分析，幾乎沒有哪一款汽車能達到85%的門檻。

這是因為幾十年來，汽車製造商一直將北美視為一個單一市場，將零件反覆運往美國與加拿大和墨西哥的邊境，幾乎沒有關稅。

杜波依斯說，要判斷哪些成分是國產的也很困難，因為還要判斷這些成分的具體來源，例如石油和防凍劑的來源等細節。

除了價值192億美元的進口加拿大零件外，大多數其他進口零件也不會獲得豁免。

例如，墨西哥去年向美國出口價值825億美元的零件，是最大的進口零件來源國。但其中很少有被認為是「符合USMCA標準」，因此大多數都會附加關稅。

如果現行的汽車零件關稅加上針對中國商品的額外徵稅去年就生效，那麼總價將達到約600億美元。即使上周宣布退款規則，也只能將該金額降至400億美元。

史莫克表示，零件退款只是為了「緩解糟糕的局面，並使其稍微好看一點」。