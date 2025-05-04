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債市表態了 力挺鮑爾穩守利率 不呼應川普降息主張

編譯季晶晶／綜合外電
4月就業報告超出預期後，債市交易員現在預計，聯準會可能維持基準利率不變直至7月或9月。(路透)
4月就業報告超出預期後，債市交易員現在預計，聯準會可能維持基準利率不變直至7月或9月。(路透)

美國勞工部上周五公布4月就業報告顯示，非農就業人數增長超出預期，美國總統川普迫不及待公開施壓聯準會降息，稱「沒有任何理由推遲寬鬆政策」，但債市有截然不同的反應。

新數據顯示就業市場維持穩定，加上前一天的製造業報告優於預期，緩解了市場對美國經濟即將陷入衰退的擔憂，促使交易員把原本押注聯準會6月降息的籌碼默默收回口袋。

兩年期美國公債殖利率應聲上漲，創下去年10月以來最大的兩日漲幅，反映出市場重新評估聯準會的政策立場。

摩根大通資產管理公司投資組合經理米斯拉（Priya Misra）表示：「目前的情況是通膨水準高於目標、關稅可能推高物價，而就業市場仍舊穩健，聯準會短期內不太可能採取行動。不過他們看數據行事，聯準會6月中旬開會前，數據可能走弱。」

就業報告令市場面臨棘手現實：儘管川普政府一個月來升級美中貿易戰，引發金融市場劇烈波動，但美國經濟至今仍展現韌性。標普500指數已回升到4月初貿易爭端升級前的水準。

哥倫比亞Threadneedle投資公司利率策略師胡賽因（Ed Al-Hussainy）指出：「目前數據還行，聯準會又不想操之過急，這使得降息預期易受衝擊。」

利率期貨市場最新定價顯示，交易員預計聯準會可能將維持基準利率不變直至7月或9月。

高盛集團和巴克萊銀行原本押注6月降息，看到就業報告後改口押7月。

彭博行業研究首席利率策略師澤西（Ira Jersey）警告：「明年中聯邦資金利率可能降到3%以下，但要小心經濟陷入成長停滯而通膨居高不下的風險。」

川普去年12月以來多次批評鮑爾維不降息，上月更放話要開除他，嚇得市場擔心央行獨立性不保。儘管川普在股市暴跌後改口，暗示鮑爾任期結束前不會撤換他，但美國財長貝森特上周說，兩年前美國公債殖利率曲線先前下跌，是市場發出訊號，表示聯準會降息速度不夠快。

聯準會將於本周三公布最新利率決議。鮑爾和其他決策官員強調，央行必須確保川普關稅措施造成的物價上漲不會導致通膨再次持續走高。但他們也明確表示，如果經濟惡化，他們將介入。

法國興業銀行固定收益策略師拉賈帕（Subadra Rajappa）說，投資人擔心未來幾個月的經濟走勢，市場思維是，聯準會能拖就拖，但到最後要降息時會下猛藥。

目前期貨市場預測，年底前可能降息三次，比聯準會預估的兩次要多。

聯準會 殖利率 降息

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