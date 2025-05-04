股神巴菲特欽點交棒阿貝爾 背景經歷一次看

巴菲特的欽定接班人、62歲的阿貝爾(中)。(路透)

「股神」巴菲特 昨天在年度股東大會宣布今年底卸任波克夏 海瑟威公司執行長，並交棒給欽定接班人、現年62歲非保險業務副董事長阿貝爾。美聯社報導整理出阿貝爾的背景和經歷。

阿貝爾（Gregory Abel）一直是巴菲特（Warren Buffett）的得力助手，他過去7年負責管理波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下事業。

這些事業包含柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF）、甜食製造商時思糖果（See's Candies）、連鎖冰淇淋店冰雪皇后（Dairy Queen），以及巴菲特過去收購的許多製造和零售事業。

阿貝爾出生於加拿大，在當地的成長階段曾打過曲棍球，他透過回收廢棄瓶罐以及在一間充填滅火器藥劑的小公司上班期間，學到認真工作的價值。如今，他發現自己位於投資界的食物鏈頂端。

波克夏海瑟威2021年股東會中，時任副董事長孟格（Charlie Munger）說溜嘴，他證實阿貝爾將成為巴菲特的繼任者。孟格已於2023年11月底辭世。

波克夏海瑟威董事會將投票 表決，是否正式批准阿貝爾於2025年底接任執行長。董事長兼執行長巴菲特在股東會中表示，他預期這項人事案會獲得一致通過。

阿貝爾接任執行長後，將執掌波克夏海瑟威五花八門的事業，並管理近40萬名員工及龐大的股票投資組合。

多年來持續尋找執行長繼任者的巴菲特和波克夏海瑟威董事會成員，不僅認可阿貝爾的才華，並盛讚他對各種事業的理解能力。

長期擔任波克夏海瑟威董事的歐爾森（Ron Olson）在消息公布的前2天就透露，他認為阿貝爾已準備好接掌這家公司。

巴菲特多年來一直表示，阿貝爾出任執行長後的主要工作，就是維護波克夏海瑟威獨特的「分權」（decentralized）文化，這個文化建立於獨立、正直和信任的基礎上。

事實上，關於阿貝爾未來的角色，孟格曾評論說「他會保留這間公司的文化」。