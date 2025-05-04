我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭稱一直在考慮繼任問題 暗示可能有多人競爭

樂團吉他手被射殺 警方對峙30分鐘 起因只為了樹

股神巴菲特欽點交棒阿貝爾 背景經歷一次看

中央社奧瑪哈4日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴菲特的欽定接班人、62歲的阿貝爾(中)。(路透)
巴菲特的欽定接班人、62歲的阿貝爾(中)。(路透)

「股神」巴菲特昨天在年度股東大會宣布今年底卸任波克夏海瑟威公司執行長，並交棒給欽定接班人、現年62歲非保險業務副董事長阿貝爾。美聯社報導整理出阿貝爾的背景和經歷。

阿貝爾（Gregory Abel）一直是巴菲特（Warren Buffett）的得力助手，他過去7年負責管理波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下事業。

這些事業包含柏林頓北方聖塔菲鐵路公司（BNSF）、甜食製造商時思糖果（See's Candies）、連鎖冰淇淋店冰雪皇后（Dairy Queen），以及巴菲特過去收購的許多製造和零售事業。

阿貝爾出生於加拿大，在當地的成長階段曾打過曲棍球，他透過回收廢棄瓶罐以及在一間充填滅火器藥劑的小公司上班期間，學到認真工作的價值。如今，他發現自己位於投資界的食物鏈頂端。

波克夏海瑟威2021年股東會中，時任副董事長孟格（Charlie Munger）說溜嘴，他證實阿貝爾將成為巴菲特的繼任者。孟格已於2023年11月底辭世。

波克夏海瑟威董事會將投票表決，是否正式批准阿貝爾於2025年底接任執行長。董事長兼執行長巴菲特在股東會中表示，他預期這項人事案會獲得一致通過。

阿貝爾接任執行長後，將執掌波克夏海瑟威五花八門的事業，並管理近40萬名員工及龐大的股票投資組合。

多年來持續尋找執行長繼任者的巴菲特和波克夏海瑟威董事會成員，不僅認可阿貝爾的才華，並盛讚他對各種事業的理解能力。

長期擔任波克夏海瑟威董事的歐爾森（Ron Olson）在消息公布的前2天就透露，他認為阿貝爾已準備好接掌這家公司。

巴菲特多年來一直表示，阿貝爾出任執行長後的主要工作，就是維護波克夏海瑟威獨特的「分權」（decentralized）文化，這個文化建立於獨立、正直和信任的基礎上。

事實上，關於阿貝爾未來的角色，孟格曾評論說「他會保留這間公司的文化」。

波克夏 巴菲特 投票

上一則

沙烏地阿拉伯威脅：將進一步增產石油

延伸閱讀

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」
波克夏股東會重點一次看 巴菲特宣布將退休 力挺美國、50年不賣日股

波克夏股東會重點一次看 巴菲特宣布將退休 力挺美國、50年不賣日股
波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬

波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬
巴菲特宣布：年底交棒 請​波克夏董事會任命新執行長

巴菲特宣布：年底交棒 請​波克夏董事會任命新執行長

熱門新聞

「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。（路透）

川普說關稅全面勝利將至 但代價十分驚人

2025-04-27 22:12
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜

「甄嬛傳」孫儷為11歲愛女下廚 與鄧超手作蛋糕超甜蜜
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢

四項投資 讓富豪什麼都不用做也能賺錢