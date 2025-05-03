人們透過螢幕觀看巴菲特(中)在波克夏股東會上發言。(路透)

CNBC財經新聞3日報導，「股神」巴菲特 （Warren Buffett）今日宣布了一個時代的結束：他表示，自己將在年底請求波克夏 公司（Berkshire Hathaway）董事會任命亞伯（Greg Abel）接替他擔任執行長。

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波克夏今日在內布拉斯加州 奧馬哈（Omaha）舉行年度股東會。

儘管巴菲特已高齡94歲，亞伯也早在2021年被指定為接班人，這項消息仍讓數千名齊聚年度股東大會、敬仰這位投資傳奇的股東們感到意外，他們原以為只會再度聽他談論公司未來。

巴菲特在會議最後幾分鐘表示：「明天我們將召開波克夏董事會會議，我們有11位董事。其中兩位是我的孩子，霍伊（Howie）和蘇西（Susie），他們知道我要談的內容，其他人則會是第一次聽到。不過我認為時機已到，年底該讓葛雷格（亞伯）成為公司的執行長了。」

巴菲特自1965年接掌這家原為紡織公司的執行長至今。他表示，自己仍會「在旁協助」，但未來公司營運與資本運用的最終決策權，將交由現年62歲、目前擔任波克夏非保險業務副董事長的亞伯負責。