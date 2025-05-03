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波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬

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波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬

編譯林文彬／綜合外電
波克夏股東會每年都吸引大批股東遠道而來，會場相當熱鬧。（美聯社）
波克夏股東會每年都吸引大批股東遠道而來，會場相當熱鬧。（美聯社）

「股神」巴菲特旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）年度股東會3日登場，巴菲特散布在全球的粉絲齊聚美國內布拉斯加州奧瑪哈，聆聽這位傳奇投資人的演說。

道瓊社報導，在中國出生、年輕時移民至美國，但目前住在台灣的藝術家于書（音譯），最近前往科羅拉多州一座鑄造廠。于書創作的巴菲特和波克夏已故前副董事長孟格（Charlie Munger）銅像，就是在這座工廠鑄造。于書小心翼翼把這些銅像裝進借來的汽車，驅車穿越科羅拉多州東部和內布拉斯加州，這是于書第11次參加波克夏年度股東會。

于書說：「巴菲特不只是商人，也是偉大藝術家。商人和藝術家唯一差別在於拿來當成空白畫布的媒介不同。我們使用不同媒介，但目的都是無中生有。」

于書數年前自學投資時發現孟格這號人物，後來成為一名財富經理人的客戶，這名經理人是波克夏股東會常客。波克夏計畫在股東會市集上銷售糖果、運動服和其他商品，于書也打算做一點小生意。于書的限量版45磅巴菲特和孟格半身銅像將在波克夏股東會會場販售，每座要價2.4萬美元。

遠道而來的人不只于書，經營個人理財網站MoneyHub的華許（Christopher Walsh）來自紐西蘭，羅森奎斯特（Patrik Rosenquist）從瑞典啟程。華許還在自家網站分享各種秘訣，從如何完成前往奧瑪哈最後一段路程到如何搶到會場最佳位子，在這個網站都找得到。

任職於瑞典一家保險經紀商的羅森奎斯特表示，巴菲特和孟格幫助他調整管理個人投資的方式。羅森奎斯特過去會在不熟悉的領域炒短線，但如今他把眼光放遠，並堅持投資自己了解的領域，這是巴菲特經典投資教條之一。

羅森奎斯特說：「有時候就是需要有人提醒，才不會誤入歧途，這就是巴菲特對我帶來的影響。我當然也能上網收聽，但那種感覺不一樣。」

知情人士透露，波克夏截至上周五已向提出要求的股東寄出逾13.8萬張股東會門票，其中3,200張左右寄給住在美國以外地區的股東。波克夏也已透過eBay賣出逾6,000張門票，讓可能未持有波克夏股票的人也能參加這場盛會。

一名從台灣前往奧瑪哈參加波克夏股東會的中國藝術家，親自創作波克夏董事長巴菲特（左...
一名從台灣前往奧瑪哈參加波克夏股東會的中國藝術家，親自創作波克夏董事長巴菲特（左）及已故副董事長孟格（右）的銅像。（美聯社資料照）

波克夏 巴菲特 內布拉斯加州

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