波克夏股東會／中國女粉創作巴菲特銅像兜售 要價2.4萬

波克夏股東會每年都吸引大批股東遠道而來，會場相當熱鬧。（美聯社）

「股神」巴菲特 旗下波克夏 公司（Berkshire Hathaway）年度股東會3日登場，巴菲特散布在全球的粉絲齊聚美國內布拉斯加州 奧瑪哈，聆聽這位傳奇投資人的演說。

道瓊社報導，在中國出生、年輕時移民至美國，但目前住在台灣的藝術家于書（音譯），最近前往科羅拉多州一座鑄造廠。于書創作的巴菲特和波克夏已故前副董事長孟格（Charlie Munger）銅像，就是在這座工廠鑄造。于書小心翼翼把這些銅像裝進借來的汽車，驅車穿越科羅拉多州東部和內布拉斯加州，這是于書第11次參加波克夏年度股東會。

于書說：「巴菲特不只是商人，也是偉大藝術家。商人和藝術家唯一差別在於拿來當成空白畫布的媒介不同。我們使用不同媒介，但目的都是無中生有。」

于書數年前自學投資時發現孟格這號人物，後來成為一名財富經理人的客戶，這名經理人是波克夏股東會常客。波克夏計畫在股東會市集上銷售糖果、運動服和其他商品，于書也打算做一點小生意。于書的限量版45磅巴菲特和孟格半身銅像將在波克夏股東會會場販售，每座要價2.4萬美元。

遠道而來的人不只于書，經營個人理財網站MoneyHub的華許（Christopher Walsh）來自紐西蘭，羅森奎斯特（Patrik Rosenquist）從瑞典啟程。華許還在自家網站分享各種秘訣，從如何完成前往奧瑪哈最後一段路程到如何搶到會場最佳位子，在這個網站都找得到。

任職於瑞典一家保險經紀商的羅森奎斯特表示，巴菲特和孟格幫助他調整管理個人投資的方式。羅森奎斯特過去會在不熟悉的領域炒短線，但如今他把眼光放遠，並堅持投資自己了解的領域，這是巴菲特經典投資教條之一。

羅森奎斯特說：「有時候就是需要有人提醒，才不會誤入歧途，這就是巴菲特對我帶來的影響。我當然也能上網收聽，但那種感覺不一樣。」