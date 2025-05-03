不點名批評 巴菲特：貿易可以是戰爭行為 不應成為武器

波克夏公司執行長巴菲特。(路透資料照)

「股神 」巴菲特 3日在旗下波克夏 公司（Berkshire Hathaway）的年度股東大會上，雖然沒有直接點名，但是批評了川普總統的強硬貿易政策。巴菲特表示，對世界其他國家徵收懲罰性關稅是一大錯誤。

據轉述，今年年會的第一個問題就是貿易。CNBC報導，巴菲特說，「貿易不應該成為武器」。他表示，「我確實認為，世界其他國家越繁榮，並不會以我們為代價，我們會變得更繁榮，感到更安全，你們的孩子有一天也將感受到」。

巴菲特補充道，「毫無疑問，貿易可以是一種戰爭行為，我認為這導致了不好的事情，光是它引發的態度。在美國，我的意思是，我們應該尋求與世界其他國家進行貿易。我們應該做我們最擅長的事，他們也應該做他們最擅長的事」。

Axios則轉述，巴菲特說，「我不認為嘗試設計一個少數國家說『哈哈哈，我們贏了』，而其他國家感到眼紅的世界是一個好主意」，並稱「在我看來，這是一大錯誤。當你讓75億人不太喜歡你，卻有3億人在某種程度上自鳴得意自己做得多好時。我不認為這是對的，也不認為明智」。