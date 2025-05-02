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不再怕被收佣金了 蘋果App Store修改指引允許外部支付

編譯任君翔／綜合外電
蘋果在1日修改應用程式指引，取消美國App Store的外部支付限制。美聯社
蘋果在1日修改應用程式指引，取消美國App Store的外部支付限制。美聯社

遊戲公司Epic Games先前針對應用程式外部購買限制，向蘋果提出訴訟，判決結果在1日出爐，美國法院要求蘋果取消應用程式的外部支付限制。為遵守判決，蘋果官方更新應用程式商店（App Store）指引，在美國境內取消App Store的外部支付限制。

根據新守則，在美國境內「不禁止應用程式內的按鈕、外部連結或其他的行動呼籲（calls to action）」。

科技網站9to5Mac報導，蘋果1日晚上在一封致開發商的信中寫道，「為遵守美國法院關於應用程式內按鈕、外部連結及其他行動呼籲的判決，應用程式指引已經修改。這些變更會影響在美國App Store上架的應用程式」

加州聯邦法官羅杰絲（Yvonne Gonzalez Rogers）1日就Epic Games及蘋果的訴訟，提出一份措辭嚴厲的強制令。羅杰絲認為，法院先前要求蘋果允許應用程式開發商將用戶引導至外部支付方式，蘋果卻「故意選擇不遵守」。蘋果曾試圖對應用程式外的交易行為，收取27%的佣金。

許多公司已更新其應用程式，以便能從本次變更中受惠。音樂串流平台Spotify已在2日下午推出新版應用程式，包含外部購買連結，及其他變更。

蘋果1日在一則給9to5Mac的聲明中表示，「極度不同意」本次判決，將提起上訴。

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