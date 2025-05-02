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美股早盤／非農就業超預期 道瓊大漲450點 台積電ADR漲3%

編譯陳律安／綜合外電
上月非農就業數據優於預期，美股三大指數2日早盤全面上漲。 （路透）
上月非農就業數據優於預期，美股三大指數2日早盤全面上漲。 （路透）

上月的非農就業數據優於預期，加上中國展現貿易談判意願，帶動紐約三大指數2日早盤全面上漲，道瓊工業指數大漲450點。若史坦普500指數2日收紅，將是連續第九個交易日上漲，朝20多年來最長連漲紀錄邁進。

道瓊工業指數早盤漲1.1%、史坦普500指數漲1%、那斯達克指數漲0.7%。費城半導體指數漲0.7%、台積電ADR漲逾3%。摩根士丹利已將台積電重新列為首選股。

美國勞工部統計局2日公布，4月非農就業人數新增17.7萬，雖低於3月的22.8萬，但遠高於市場預期的13.3萬。此外，有消息指出，中國正評估與美國展開貿易協商的可行性。

Northlight資產管理公司投資長薩卡雷里說：「今晨的就業數據優於預期，市場總算鬆了一口氣。雖然對經濟衰退的擔憂仍未完全消退，但『逢低買進』的動能可望延續；至少在關稅暫緩期結束之前是如此」，「我們已經見識過金融市場對政府原始關稅計畫的反應，因此，若90天的關稅暫緩期在7月屆滿後，政府未能改變策略，市場走勢恐將重演4月第一周的慘況。」

蘋果早盤股價挫跌逾4%，原因是年度第2季的服務事業營收未達分析師預期。此外，這家iPhone製造商表示，受關稅影響，本季預計增加成本9億美元。

根據FactSet資料，史坦普500指數成分企業中，近三分之二已公布財報，其中76%的企業盈餘優於預期。

關稅 史坦普500 台積電

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