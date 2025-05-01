美陷經濟衰退？NBER底下「經濟周期測定委員會」說了算

美國陷入經濟衰退與否，要由美國國家經濟研究局（NBER）底下的經濟周期測定委員會判定。（路透）

美國上季GDP年減0.3%，是2022年初以來首見負成長，經濟衰退的可能性似乎大增。但僅僅這一點還不足以判斷衰退正式來臨。

首先，盡管媒體報導，連續兩季GDP負成長即為衰退，但真正認定美國景氣循環的權威機構是民間組織「美國國家經濟研究局」（NBER）底下的「經濟周期測定委員會」。NBER發話才算。

其次，時間不是最重要考量因素。「連續兩季」負成長並非充分條件。以2020年3月、4月，新冠疫情 引爆美國史上最短的經濟衰退為例，NBER的經濟周期測定委員會認為，經濟活動下降幅度大且範圍廣泛，即使才兩個月，也界定為衰退。

再者，GDP不是唯一標準，勞動市場、個人收支、工廠產出以及批發商銷售額等數據，也都是考量因素，但沒有固定的量化規則。

有其他指標嗎？NBER關注廣泛的經濟指標。但有人關注其他一些稀奇古怪的訊號，像是垃圾食品消費量減少、裙擺長短（裙擺愈長，經濟越好），甚至「碧昂絲 指標」，她的演唱會門票如果降價，可能預示經濟有麻煩。

何時得知陷入衰退？NBER會等有了足夠多的數據，才來確定經濟的高峰和低谷，可能各需要幾個月的時間。簡言之就是耐心等。

眼下情況如何？NBER不會立即告知陷入衰退，美銀證券前首席經濟學家哈里斯（Ethan Harris）認為，鑑於今年以來動能強勁，如果川普政府裡的溫和派繼續發揮影響力，美國仍有可能避免經濟衰退。但若又要加徵對等關稅、威脅解雇聯準會主席鮑爾 ，那就可能引發深度衰退。