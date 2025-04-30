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開出貿易條件令人難接受 克魯曼：川普是「蹩腳教父」

編譯湯淑君／綜合外電
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諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

知名經濟學者克魯曼表示，從加拿大總理卡尼打「反川普」牌領導自由黨勝選，到美國總統川普與日本貿易談判未果、宣稱與中國大陸談判遭對方打臉，都凸顯川普2.0的貿易乃至外交政策注定失敗。

經典名片「教父」有句名言，要開出「讓對方無法拒絕的條件」。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼形容，川普就像是「蹩腳教父」（reverse Godfather），淨開出讓別國「無法接受」的條件。

克魯曼舉例說，川普政府與日本的貿易談判似已破局。川普似乎以為日本是容易欺凌的國家，畢竟日本對美國出口的確龐大，而且一直願意取悅川普，換得產品在美國銷路繼續暢通無阻。

但媒體報導顯示，日本赴華盛頓談判代表團離美，一事無成，因為他們發現難以跟川普的部屬溝通。美方堅稱，日本開的條件未順應美方意願--他們要求日本展現順從之意，卻沒給他們理由相信可換得回報。日本政府怎麼可能這麼做，否則如何向國內選民交代？因此，結果是美日未能談成協議。

至於與中國大陸，有別於日本和加拿大，北京握有更多經濟籌碼可對付美國。他們可沒興趣協助川普繼續編織主宰一切的自戀幻想--要求他國自辱，好成全川普的演出。事實上，川普的貿易戰反倒幫了北京的忙，彭博報導就說：「習近平的外交官正分頭到世界各地，向尋求與川普敲定協議的國家傳達一個清楚的訊息：美國是個惡霸，不可信賴。」

克魯曼說，不幸的是，被他們說中了。而川普一再堅稱中國大陸方面正與他談判，卻遭對方否認，讓人覺得很可悲。

即使是與美國貿易關係匪淺、易受與美貿易戰打擊的加拿大，也未對川普讓步。加拿大統計局的數據顯示，有260萬個加拿大人，或占加國13%勞動人口，目前直接或間接受僱於產品外銷美國的生產商。所以，美國大幅提高關稅，勢必重創加國經濟。

但日前揭曉的加拿大選舉結果顯示，卡尼領導的自由黨贏得紮紮實實，主要拜川普所賜。克魯曼指出，倘若川普開出的只是經濟相關要求，加國或許會默許；但川普卻一再堅稱加拿大應該併入美國，成為第51州，引起加國全民憤慨，只能像冰球選手「抬起手肘」反抗，亦即絕無可能順應川普要求。

隨著川普國內民調低落，貿易戰衝擊美國經濟的效應即將浮現，川普敲定貿易協議的可能性只會遞減。

川普 日本 加拿大

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