美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微 (Super Micro）公布遜於市場預期的財報後，股價在盤後交易崩跌15%。根據MarketWatch，輝達 （Nvidia）晶片轉型可能是關鍵。其他供應商也可能遭遇到了同樣的問題。

美超微將財報失色歸咎於「客戶平台決策延遲」，警告本季業績將遠低於預期，並提及老舊一代產品庫存增加，將導致每股純益將遠低於預期。

美超微的聲明說：「第3季依一般公認會計原則（GAAP）的毛利率 和非GAAP毛利率，比起第2季低了220個基點，主因是老一代產品導致庫存儲備增加，同時，加快新產品上市增加了成本。」

這很可能是指顧客轉向至Nvidia性能更強的新一代GPU架構Blackwell。Nvidia說，Blackwell供應量已全部售罄。

超微可能必須減記庫存，包括舊款的Nvidia GPU（例如Hopper系列），以及其他一些無法與Blackwell兼容的產品（例如較舊的記憶體）。

以Amit Daryanani為首的Evercore ISI分析師在撰寫客戶報告時表示，超微說「本季出現了一些訂單延期的情況，因為客戶似乎更傾向選擇下一代產品，而非當前一代」，「這反映出美超微備有較多的Hopper存貨，客戶卻選擇等待Blackwell上市。對於一些有過多Hopper庫存的供應商來說，這也將是令人擔憂的問題」。

Evercore ISI雖不追蹤分析美超微，但指出慧與科技（HPE）高管上月在財報後電話會議也有類似的評論，約70%的AI 伺服器營收來自基於Blackwell產品的伺服器，且AI庫存變高。

慧與執行長奈利（Antonio Neri）當時對分析師說：「我們要花較長的時間來處理現有庫存，而服務供應商和模型創建者則將較快地轉向最新技術。」