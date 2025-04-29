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上有政策下有對策 美航空業靠「這方法」避開關稅

編譯任君翔／綜合外電
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達美航空（Delta）讓新交機的飛機繞道他國，以避免被歸類為新機，從而規避關稅。（路透）
達美航空（Delta）讓新交機的飛機繞道他國，以避免被歸類為新機，從而規避關稅。（路透）

儘管美國對由歐洲進口的全新空中巴士（Airbus）飛機，加徵10%關稅達美航空（Delta）卻找到因應對策，即讓新交機的飛機繞道他國，以避免被歸類為新機，從而規避關稅。

航空新聞網站Aviation A2Z及彭博資訊報導，達美航空最新採購的空中巴士A350-900新機，製造地點在法國的土魯斯（Toulouse）；達美巧妙地安排其在開始服務前，取道東京成田機場，讓該機避免被分類為「全新」進口產品，從而免除關稅。

此行動與達美航空在2019年，為規避川普第一屆實施關稅的策略相似，當時其讓幾種來自歐洲的空巴飛機繞道海外目的地，而不是徑行飛往美國。因為一旦飛機由於測試及交機之外的理由而飛行，即會被歸類為「已使用」，通常就不適用關稅。美國政府對一架「全新」飛機的定義是：除了產品測試及直接交機之外，從未進行過營業性飛行。

空中巴士也在美國阿拉巴馬州的莫比爾生產某些機型，比如A220及A320系列的特定機種，因此可以避免關稅。

此外，現在達美航空的交機策略，也包含購買某些空中巴士在加拿大魁北克的米拉貝勒（Mirabel）工廠生產的產品。該廠製造的飛機，因美加貿易協定，而享有不同的關稅待遇。

達美航空執行長巴斯提安（Ed Bastian）9日表示，該公司「將不會因交機而支付任何關稅」，而且他已對空中巴士表達得「非常清楚」，將會暫停交付需要負擔關稅的飛機。美國航空執行長伊索姆（Robert Isom）稍晚也矢言不會支付關稅。

關稅 達美航空 阿拉巴馬州

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