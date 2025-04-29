美股早盤史坦普500小跌 亞馬遜被白宮狠批 股價下殺逾2%

美國股市29日早盤狹幅震盪，企業財報和貿易協商消息牽動盤勢。(美聯社)

美國股市三大指數29日早盤漲跌互見，史坦普500指數和那斯達克 綜合指數走低，道瓊工業指數則漲逾100點。投資人聚焦於企業財報之際，也關注貿易協商是否取得進一步進展。

史坦普500指數29日早盤下跌0.32%，報5,511.24點，那斯達克指數跌近0.6%，道瓊工業指數則漲117.41點或0.29%。費城半導體指數29日早盤跌逾1%，台積電ADR漲0.6%左右。

通用汽車（GM）股價29日早盤一度重挫近4%，原因是該公司撤銷2025年財測，庫藏股計畫也暫時擱置，直到美國關稅 衝擊變得較明朗為止。優比速（UPS）第1季財報優於預估，但該公司也宣布不會提供全年展望，UPS股價29日早盤最多跌1.3%。

亞馬遜 據傳已決定讓商品價格反映關稅影響，白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）批評此舉帶有「敵意」。亞馬遜股價29日早盤最多跌2.1%，報183.68美元。

彭博資訊彙編數據顯示，截至目前為止，標普500指數僅略多於三分之一成分股企業已公布上季財報，其中75%表現優於預期。本周將公布上季財報的標普500指數成分股企業市值合計達到20兆美元，密集程度在2025年企業財報季名列前茅，微軟和Meta 30日將公布上季財報。

除了一連串企業財報，投資人也將緊盯數據，以掌握經濟面對關稅是否充滿韌性的線索。5月2日出爐的美國4月非農就業數據，將牽動美國聯準會（Fed）降息展望。