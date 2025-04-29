我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何拒收波音新機？ 中國商務部怪罪美國關稅新政

全美400處式微購物商場 下場不同

買菜、點外賣分期付 國人憂衰退用「先買後付」留現金

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愈來愈多美國人會以先買後付的融資方式，採購生鮮蔬果和日用雜貨。（路透）
愈來愈多美國人會以先買後付的融資方式，採購生鮮蔬果和日用雜貨。（路透）

愈來愈多美國人會以融資方式採購生鮮蔬果和日用雜貨等必需品。財星（Fortue）援引借貸平台Lending Tree的數據報導，美國消費者日益擔心未來幾個月可能發生經濟衰退，採買食品雜貨時，選擇「先買後付」（BNPL）的比率大增，但逾期繳款的情形也變多。

Lending Tree於4月初訪調2000名美國成年人發現 ，有四分之一使用BNPL買雜貨，高於一年前的14%。

同時，41%的受訪者表示，過去一年曾逾期繳款，儘管絕大多數都會在一周或更短時間內補上。男性、年輕、較高收入的借款人更可能遲繳。

BNPL日益受到歡迎的同時，消費者信心持續走弱，指數從一個月前的57降至上周的52.2。美聯社-NORC公共事務研究中心的一項民意調查發現，大約有半數美國人「極度」或「非常」擔心未來幾個月可能出現經濟衰退。

Lending Tree首席消費者金融分析師舒爾茲表示，面對通膨和其他的經濟不確定性，消費者利用BNPL協助擴大預算。

BNPL是一種分期償付購物款項的服務，提供服務的平台通常會先進行信用評估，以確定消費者的還款能力，通常正常繳款就能免息，但也可能過度支出並累積債務，或只是忘記準時繳款，讓信貸公司有機會收取隱藏的滯納金。

舒爾茲說，BNPL日益普及可能代表人們的財務優先順序轉變。BNPL一開始都用來買名牌包、金額較大的家用電器，現在常見買日用雜貨和外賣食物。

這使得Afterpay和Klarna等BNPL業者找到新的立足點。食品外送平台DoorDash上個月起與Klarna合作，允許點餐用戶延遲或分期付款。此外，BNPL在大額購物大受歡迎。例如，科切拉音樂節的普通門票要價599美元，有60%選擇了BNPL，先付49.99美元即可入場。

上一則

台廠英業達衝AI 將於德州建廠 啟動「美國製造」

下一則

小米空調進擊 目標2030年中國市場數一數二

延伸閱讀

從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？

從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？
GLP-1胰島素藥物需求5年暴增5倍 美國人1年為此花費717億

GLP-1胰島素藥物需求5年暴增5倍 美國人1年為此花費717億
京東底薪5000元人民幣搶外賣騎手 3個月招10萬人

京東底薪5000元人民幣搶外賣騎手 3個月招10萬人
美近半新婚夫婦 收禮想要現金 藉此支付買房頭期款

美近半新婚夫婦 收禮想要現金 藉此支付買房頭期款

熱門新聞

最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
由於美國總統川普加大對聯準會主席鮑爾的攻擊力度，引發人們對聯準會獨立性的質疑，而交易員沒有收到全球貿易談判有任何進展跡象，股市再次下跌。美聯社

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 道指崩近千點 那指跌逾2.5%

2025-04-21 16:50
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

2025-04-23 12:29
美元貶至三年低點。(路透)

美元貶至三年低點 川普威脅Fed嚇得資金逃離美國資產

2025-04-21 20:52

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金