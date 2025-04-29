買菜、點外賣分期付 國人憂衰退用「先買後付」留現金

愈來愈多美國人會以先買後付的融資方式，採購生鮮蔬果和日用雜貨。（路透）

愈來愈多美國人會以融資方式採購生鮮蔬果和日用雜貨等必需品。財星（Fortue）援引借貸平台Lending Tree的數據報導，美國消費者日益擔心未來幾個月可能發生經濟衰退，採買食品雜貨時，選擇「先買後付」（BNPL）的比率大增，但逾期繳款的情形也變多。

Lending Tree於4月初訪調2000名美國成年人發現 ，有四分之一使用BNPL買雜貨，高於一年前的14%。

同時，41%的受訪者表示，過去一年曾逾期繳款，儘管絕大多數都會在一周或更短時間內補上。男性、年輕、較高收入的借款人更可能遲繳。

BNPL日益受到歡迎的同時，消費者信心持續走弱，指數從一個月前的57降至上周的52.2。美聯社-NORC公共事務研究中心的一項民意調查發現，大約有半數美國人「極度」或「非常」擔心未來幾個月可能出現經濟衰退。

Lending Tree首席消費者金融分析師舒爾茲表示，面對通膨和其他的經濟不確定性，消費者利用BNPL協助擴大預算。

BNPL是一種分期償付購物款項的服務，提供服務的平台通常會先進行信用評估，以確定消費者的還款能力，通常正常繳款就能免息，但也可能過度支出並累積債務，或只是忘記準時繳款，讓信貸公司有機會收取隱藏的滯納金。

舒爾茲說，BNPL日益普及可能代表人們的財務優先順序轉變。BNPL一開始都用來買名牌包、金額較大的家用電器，現在常見買日用雜貨和外賣食物。

這使得Afterpay和Klarna等BNPL業者找到新的立足點。食品外送平台DoorDash上個月起與Klarna合作，允許點餐用戶延遲或分期付款。此外，BNPL在大額購物大受歡迎。例如，科切拉音樂節的普通門票要價599美元，有60%選擇了BNPL，先付49.99美元即可入場。