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錢越存越少 中國存款利率加速進入「1」字頭

記者黃雅慧／即時報導
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中國的銀行3年期平均利率為2.042%，5年期平均利率為1.883%，3年和5年的存款利率剪刀差進一步加大，代表民眾存錢存越久，錢越少。（中通社）
中國的銀行3年期平均利率為2.042%，5年期平均利率為1.883%，3年和5年的存款利率剪刀差進一步加大，代表民眾存錢存越久，錢越少。（中通社）

融360數字科技研究院發布監測數據顯示，3月中國的銀行1年期平均利率為1.566%，2年期平均利率為1.666%，3年期平均利率為2.042%，5年期平均利率為1.883%，3年和5年的存款利率剪刀差進一步加大，代表中國存錢存越久，錢越少。且業內預期未來市場利率將持續下降。

中證報報導，清徐農商銀行、德清農商銀行、微眾銀行、福建華通銀行等中小銀行，下調部分定期存款產品利率。下調後，部分中小銀行的存款產品利率甚至低於大中型銀行同期限存款利率。此外，多家銀行存在存款利率長短期倒掛現象，且多為3年期存款利率高於5年期存款利率。

21財經報導，與2月相比，銀行整存整取存款利率，3個月期增長0.4個基點，6個月期增長0.4個基點，1年期增長0.6個基點，2年期增長0.3個基點，3年期下降1.3個基點，5年期下降2.5個基點。整體而言，3月3年期、5年期的中長期限平均存款利率均下滑，延續下跌趨勢。5年期平均存款利率繼續大幅下降，但中短期平均存款利率略有回升。

融360數字科技研究院的分析師艾亞文分析，當前儲戶存儲長期存款的意願強烈，銀行通過下調中長期存款利率，優化負債結構，應對存款定期化帶來的成本上升問題。

開源證券分析師劉呈祥分析，2025年內到期的高息長定存較多，而息差壓力較重，因此銀行主觀上有引導存款短期化的意願，採用「做短壓長」的策略。銀行負債策略隱含存款利率進一步下調預期。從歷史規律來看，長期限定存的掛牌利率下調幅度較大，因此若銀行預期存款定價有進一步下調可能，將避免在降息環境中吸收過多長期存款。

展望後市，艾亞文認為，整體來看，利率大概率還會繼續下行，市場利率低位運行、政策利率調整預期、銀行負債成本控制需求等多重因素的影響，這種現象可能是趨勢性的。銀行存款利率仍有一定的下調空間。

利率 降息

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