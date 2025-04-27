川普說關稅全面勝利將至 但代價十分驚人

川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。（路透）

川普 總統在接受「時代」雜誌採訪時透露，高關稅 可能會持續下去，如果一年後進口關稅高達50%，他將宣布「全面勝利」。

川普對多種進口商品徵收歷史性關稅，包括對幾乎所有進入美國的商品徵收10%的關稅。他還對來自墨西哥和加拿大的鋼鐵、鋁、汽車和許多商品徵收25%的關稅。其中最重要的貿易行動是對大多數中國進口到美國的商品徵收至少145%的關稅。

惠譽 評級指出，美國的實際關稅稅率目前為22.8%。這是至今為止世上所有已開發國家中最高的。

目前的結果顯示，與其他國家的貿易大幅放緩，對必須支付高額關稅的進口商、出口商和小型企業造成了直接的打擊。川普4月下午在橢圓形辦公室表示，由於美國徵收高額關稅以及中國採取報復性關稅，與中國的貿易額已放緩至幾乎為零。

很快，在關稅生效前運入的倉庫貨物將會售罄，企業將面臨艱難的決定：以兩倍以上的成本進口貨物，或者停止銷售，讓消費者面對空空如也的貨架。

同時，根據聯準會發布的「褐皮書」，企業不確定如何投資未來，許多企業已經停止招募。「不確定性」一詞在報告中出現81次，也是新紀錄。

因此，如果歷史性關稅持續存在，消費者很快就會感同身受。

但川普表示高關稅將有助於美國。他在接受「時代」雜誌採訪時表示，關稅將使國家富裕起來。

川普告訴「時代」雜誌：「這個國家將會賺大錢。」他聲稱企業將把生產轉移回美國，增加就業和投資；但這種說法已被大量企業和經濟學家否定。他說：「哦，零關稅很容易，但如果是零關稅，就不會有任何公司進來。他們進來是因為他們不想支付關稅。」

這種概念面臨著極大的挑戰，包括培訓那些一直不願接受工廠工作的美國工人。根據勞工部最新的職缺報告，美國有近50萬個工廠職缺無法填補。此外，關稅本身也使得工廠建設成本大大增加；即使企業想要將生產轉移回國內，這個過程可能需要數年時間。

川普在接受採訪以及多次公開露面時表示，美國每天從關稅中獲得數十億美元的收入。但財政部報告指出，這個數字僅有數億美元。無論如何，這些關稅都是由美國進口商支付，而不是目標國家。經濟學家認為，這些成本隨後會透過供應鏈轉嫁到消費者身上，而消費者很快就會支付更高的價格。

這就是為什麼消費者信心跌至歷史最低點，幾乎所有產業的公司都對關稅提出警告，並調降前瞻性獲利和銷售預期，因為消費者正在控制支出。

然而，川普表示，他的政府正在迅速達成數百項協議，這些協議可以改善與外國的貿易公平性，並將製造業引入美國，「你必須明白，我正在與所有公司打交道，這些國家都非常友好。我們正在與中國會面。我們與所有國家都相處得很好。但最終，所有交易都是我達成的。」並表示，「我已經達成200筆協議。」

總統及其政府表示，已經達成或正在籌備的協議數量正在不斷變化，但川普在採訪中表示，他將在「未來三到四周」內宣布這些協議。

但川普所稱的協議仍然包括關稅，同時考慮到增值稅等非關稅貿易阻礙、美國軍事支持以及總統認為不公平的國家之間的其他金融安排。

川普告訴「時代」雜誌：「我們是一家百貨公司，一家巨型百貨商店，歷史上最大的百貨商店。」「每個人都想進來從我們這裡奪走一切。但他們會為奪走我們的財富、搶走我們的工作、做所有這些事付出代價。」

雖然川普近日表示願意稍微緩和與中國的緊張關係，但他聲稱，推動這一進程的不是市場崩潰，而是導致美股蒸發數兆美元財富並導致美國國債市場陷入混亂的市場崩潰。

川普表示：「債券市場陷入困境，但我沒有。」「因為我知道我們的情況為何。但我也知道，如果我們再容忍這種極其無能的局面持續4年，我們的局面就撐不了多久了。」