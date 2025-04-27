我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

拜登在方濟各葬禮上 需妻子與牧師攙扶行走

華為白手套買7奈米？台積電：去年10月通知美台當局

中央社台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台積電。(路透)
台積電。(路透)

媒體先前報導，中國華為透過白手套向台積電購買7奈米晶片。台積電最新年報提到，去年10月通知美國和台灣當局，其所生產的一種客戶晶片，可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品。

台積電4月中旬表示，做為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用的出口管制法規。為遵循法規的要求，台積電自2020年9月中旬起就不再向華為出貨。

台積電指出，如果公司認為有任何可疑情形，會迅速採取行動以確保合乎相關法律，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。台積電已主動就可疑事項，與美國商務部進行溝通並持續協助。

此外，台積電在最新年報提到，民國113年10月台積電通知美國和台灣有關當局，其所生產的一種客戶晶片，可能已被轉移到受限制實體或用於受限制實體的產品；此後，台積電即持續配合有關當局要求提供更多相關資訊及文件。

台積電年報指出，即使台積電盡最大努力遵守所有相關的出口管制和制裁法規，仍不能保證其商務活動不會被發現有未遵守出口管制法規的情形。

年報中表示，民國113年及截至年報刊印日止，台積電營運成果尚未受到擴張的出口管制規定或為因應相關規定而採取的新規則或措施的重大影響。但隨著全球貿易緊張局勢加深，相關管制、法令和措施仍可能對台積電的業務及營運產生負面影響，並可能令台積電面臨鉅額的法律責任和財務損失風險。

台積電 華為 商務部

上一則

中國本土車廠崛起 日產武漢廠開工率不到1成⋯明年關廠

延伸閱讀

台積電攻AI 端出最強製程A14 預計2028年量產

台積電攻AI 端出最強製程A14 預計2028年量產
台積電舉辦2025年北美技術論壇 揭示下一世代A14製程技術

台積電舉辦2025年北美技術論壇 揭示下一世代A14製程技術
台積2奈米 英特爾下單 法人看好下半年業績熱轉

台積2奈米 英特爾下單 法人看好下半年業績熱轉
台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長

台積電致股東報告書出爐 董座魏哲家：今年仍會穩健成長

熱門新聞

最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
由於美國總統川普加大對聯準會主席鮑爾的攻擊力度，引發人們對聯準會獨立性的質疑，而交易員沒有收到全球貿易談判有任何進展跡象，股市再次下跌。美聯社

川普再轟鮑爾 Fed獨立性遭疑 道指崩近千點 那指跌逾2.5%

2025-04-21 16:50
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

川普發言振奮市場？克魯曼：別上當 美國處境更糟了

2025-04-23 12:29

超人氣

更多 >
劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？
造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛
Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎