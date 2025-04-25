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不怕關稅風暴 Google廣告表現強勁 上季獲利激增

編譯黃淑玲／綜合外電
Google母公司Alphabet上季獲利大幅成長。 路透
Google母公司Alphabet上季獲利大幅成長。 路透

Google母公司Alphabet上季淨利激增46%，獲利與營收均優於預期，主要是受惠於Google搜尋廣告業務持續有著強勁表現，同時，雲端運算與人工智慧AI）相關的需求也大好。亮麗的成績，有助緩和市場對Alphabet能否安度貿易戰和美國經濟衰退的疑慮。

Alphabet上季仍在大舉投資AI，資本支出達到破紀錄的172億美元，略高於分析師所估的171億美元。

Alphabet上季淨利，由去年同期的237億美元，跳增至345億美元，或每股純益2.81美元。核心的搜尋廣告事業，營收成長近10%至507億美元。包括AI業務在內的雲端事業，營收成長28%至123億美元。

整體營收年增12%至902億美元，高於分析師平均預估值892億美元。每股純益2.81美元，也較分析師所估的2.01美元好很多。

財報發布後，Alphabet股價在盤後交易中上漲近5%。Alphabet周四（24日）收漲2.53%報159.28美元，今年以來，公司股價下跌16%。

彭博分析，為了證明公司在人工智慧（AI）領域擴大投資的合理性，Alphabet需要保持網際網路搜尋廣告和雲端事業的成長動能。面對日益激烈的競爭，Alphabet和競爭對手們，都在基礎設施、研發和人才方面投入巨資。AI新創公司針對雲端服務和商業工具的支出，讓Google獲益，但Google同時必須加快推出能夠抗衡熱門AI聊天機器人的自家產品；消費者已經開始將這些AI工具視為Google搜尋的替代品。

Google因應AI聊天機器人威脅的初步方案是，在搜尋結果中呈現「AI摘要」和「AI模式」。也就是，利用生成式AI在搜尋結果最上方，提供總結摘要的答案，這種方式目前市場反應褒貶不一。Google對搜尋的AI化改造，也導致許多獨立網站的流量大幅減少。

Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）則是表示，搜尋持續強勁成長，因為「AI摘要」等新功能提升了使用者的參與度。公司將持續把這些新功能推廣至更多查詢，供更多國家和用戶使用。

AI Google 人工智慧

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