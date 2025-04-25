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豐田章男傳擬砸420億美元收購豐田自動織機

編譯陳律安／綜合外電
豐田章男提案以6兆日圓收購豐田自動織機。路透
豐田章男提案以6兆日圓收購豐田自動織機。路透

彭博資訊引述知情人士報導，豐田汽車會長豐田章男已提議收購供應商豐田自動織機，在日本掀起合併與併購潮之際，尋求強化對豐田這個日本最大商業帝國的掌控。

其中一位消息人士說，豐田章男的交易提案，對豐田自動織機的估值為6兆日圓（420億美元），比豐田自動織機25日的收盤價格溢價40%。

知情人士說，豐田自動織機在收到收購提案後，已成立特別委員會並聘請顧問，評估這筆交易的可行性。該公司由豐田章男的曾祖父豐田佐吉創立，從生產紡織機起家，也是豐田的汽車零件供應商。

儘管豐田章男為豐田汽車的會長，但他直接持有的公司股權不到1%，而豐田自動織機則持有豐田汽車9.1%的股份。豐田章男若成功收購豐田自動織機，可提升他在整個豐田集團的持股與影響力。

若這項交易付諸實踐，將是全球規模數一數二的收購案。目前相關討論仍在進行中，交易可能無法依目前形式達成，甚至可能告吹。

在數個月前，由創辦人伊藤家族主導、將日本7-Eleven母公司Seven & i控股私有化的提案，因資金不足而破局，進而提高Seven & i遭加拿大對手Alimentation Couche-Tard（ACT）收購的機會。近年來，隨著日本資本流動自由化，加上公司治理改革與股東問責意識抬頭，過去企業內部以穩定為重、強調管理層與利害關係人緊密關係的傳統正受到挑戰。

消息人士透露，若豐田章男的收購提案得以推進，資金將來自其個人投資，以及三菱日聯金融集團等日本大型銀行提供的貸款

豐田 日本 貸款

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