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FT：美售蘋果iPhone 2026年底前全在印度組裝

中央社新德里25日綜合外電報導
蘋果公司（Apple）計劃將所有在美國販售的iPhone手機全部移至印度組裝，最快明年就會實施。路透
蘋果公司（Apple）計劃將所有在美國販售的iPhone手機全部移至印度組裝，最快明年就會實施。路透

英國「金融時報」引述知情人士報導，蘋果公司（Apple）計劃將所有在美國販售的iPhone手機全部移至印度組裝，最快明年就會實施。美國總統川普的貿易戰迫使蘋果把產線從中國轉到其他地方。

金融時報（Financial Times）今天報導，iPhone在美國每年銷售逾6000萬支，蘋果的目標是2026年底前全部移至印度組裝，那意味在印度生產的iPhone數量將增加一倍。這比投資人預期的更進一步而且更快。

近20年來，蘋果在中國大舉投資打造全球首屈一指的生產線，讓自己躍升為市值高達3兆美元的科技巨擘。

蘋果大部分iPhone手機是透過鴻海等第3方公司在中國生產。然而，川普（Donald Trump）近日對中國祭出最嚴厲關稅措施，儘管他後來表示願意與北京當局談判。

川普先前宣布加徵對等關稅、導致蘋果市值蒸發7000億美元後，蘋果急著將印度製造的iPhone出口至美國，以迴避華府那時對中國商品課徵的更高額關稅。

儘管蘋果仍在中國組裝大部分智慧型手機，這間公司透過塔塔電子（Tata Electronics）及鴻海等代工廠，近年持續穩定提升在印度的產能。

組裝iPhone是生產過程的最後一項步驟，將數以百計零件組裝在一起，而蘋果仍高度依賴中國供應鏈提供這些零件。

川普起先宣布對中國銷美產品徵收逾100%「對等」關稅，但接著又宣布對等關稅暫時豁免智慧型手機。然而，中國生產的智慧型手機仍面臨另外的20%關稅，該稅率適用於所有中國銷美商品。

印度也受到26%的所謂對等關稅衝擊，不過新德里當局推動和美國洽簽雙邊貿易協議之際，這項關稅目前暫緩實施。美國副總統范斯（JD Vance）本周出訪印度時談到雙邊貿易協議，他說美印兩國正在取得「非常棒的進展」。

關稅 印度 iPhone

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