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亞馬遜輝達齊聲表示 AI資料中心需求並未減緩

編譯易起宇／綜合外電
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亞馬遜和輝達主管都表示，只看到AI資料中心需求愈來愈高，不見減緩跡象。 （ 美聯社）
亞馬遜和輝達主管都表示，只看到AI資料中心需求愈來愈高，不見減緩跡象。 （ 美聯社）

儘管經濟衰退擔憂四起讓有些投資人質疑科技公司，是否會取消其部分人工智慧（AI）資料中心建設計畫，但兩大巨頭亞馬遜（Amazon）和輝達（Nvidia）24日卻齊聲表示，這些資料中心的建設並未放緩。

CNBC報導，亞馬遜全球資料中心副總裁米勒（Kevin Miller）在一場由Hamm美國能源研究所的大會上表示，「這方面真的沒有多大改變。我們持續看到非常強勁的需求，而且無論是未來幾年或長期而言，我們都只看到（需求）數字不斷上升。」

輝達企業永續發展資深總監帕克（Josh Parker）也表示公司並未看到減緩跡象，只看到運算和能源需求因為AI增加。他並將今年稍早中國AI新創DeepSeek橫空出世、引發電力類股遭拋售的市場反應，稱之為「膝跳反射」；投資人擔心DeepSeek的AI模型更有效率，會使需要的資料中心電力不如原先預期那麼高。

同場的AI新創Anthropic共同創辦人克拉克（Jack Clark）則表示，在2027年以前，將需要50百萬瓩（GW）的新發電容量來支撐AI，那相當於約50座新核電廠。他說：「我們和其他AI公司看到的是，新的基載電力需求正在大幅成長。我們正看到空前成長。」

這場在奧克拉荷馬市舉行的大會聚集了許多科技和能源界主管，討論美國如何處理不斷成長的AI能源需求。兩邊產業正逐漸對需要天然氣來滿足電力需求達成共識。

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