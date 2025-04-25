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摩根大通：美股面臨「酷」暑 但下半年利多將紛至沓來

編譯湯淑君／綜合外電
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摩根大通分析師認為，川普2.0關稅仍是一大變數，美股夏季市況可能嚴酷，但今年底史坦普500指數仍可望攀回5,800點。（路透）
摩根大通分析師認為，川普2.0關稅仍是一大變數，美股夏季市況可能嚴酷，但今年底史坦普500指數仍可望攀回5,800點。（路透）

美股史坦普500指數過去三個交易日來大漲6.3%，且比4月8日的收盤低點翻揚10%。摩根大通分析師認為，儘管川普2.0關稅仍是一大變數，夏季市況也可能嚴酷，但今年底史坦普500指數仍可望攀回5,800點。

關稅戰有降溫跡象

近日來股市氛圍轉趨樂觀，主因是美國總統川普表示他無意炒聯準會（Fed）主席鮑爾魷魚，而且川普2.0政府也表示與南韓、日本和印度的雙邊貿易談判有進展，可能當作與與其他國家談判的範本。

最重要的是，跡象顯示美中貿易戰逐漸降溫，至少從華府傳出的消息是如此。

由拉科斯布賈斯領銜的摩根大通全球股票策略師團隊在報告中寫道：「近期之內，股票痛苦交易可能依然是上漲，因為市場聚焦於關稅戰降溫。」稱之為「痛苦交易」，是因為市場氣氛突然好轉，讓眾多交易員措手不及，來不及調整投資部位。

美股面臨「酷」暑

但也別興奮過度。摩根大通在25日發布的研究報告也提到，川普關稅政策必須進一步釐清並且塵埃落定，才能避免加深對這波景氣循環的傷害。

摩根大通團隊也警告：「隨著夏季迫近，可能開始見到景氣疲軟，原因包括：之前為迴避關稅而提前買的需求由盛轉衰、其他政策的滯後效應浮現，以及企業投資活動降低。」

他們也指出，第1季財報季截至目前為止，可見企業發布的財測轉趨保守，這將促使華爾街分析師下修對第2季的獲利預測。

而且，川普貿易政策和美元貶值觸動一波外資出走，短期內這股減持美國資產的潮流不太可能顯著逆轉。意思是，史坦普500指數將難回升到之前的高峰--前幾季的本益比介於22倍與24倍之間。

下半年利多一籮筐 史坦普500年底衝5,800點

不過，摩根大通團隊認為，美股「本益比上限較接近20倍附近，是合理的」因為美國公司在全球仍享有一流名聲，且有多重因素支持美股估值倍數高於其他股市，包括持續不輟的成長、高訂價權、高利潤，以及現金流轉投資未來成長計畫和資本回報的能力。

話雖如此，在這種情境下，史坦普500指數仍可能下測5,200點--摩根大通認為最可能的情境。

好消息是，摩根大通分析師預期，本財報季將見到美企執行庫藏股計畫的金額破紀錄，因為股市下跌提供股票回購機會，同時能源跌價、美元貶值和貨幣政策趨於寬鬆，都有利美股。

展望下半年，關稅相關紛擾可望平息，使投資人注意力轉回對股市有利的政策，像是減稅和鬆綁監管法規。

綜合上述因素研判，美國2026年經濟成長可望更強健，有助於史坦普500指數在2025年底重返5,800點大關。

摩根大通 史坦普500 關稅

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