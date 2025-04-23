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美股道瓊早盤飆漲逾千點 重返4萬點

無懼市場大漲大跌 新手散戶加碼進場

記者顏伶如／即時報導
股市波動劇烈，年輕投資人紛紛做出風險更高的押注。（路透）
股市波動劇烈，年輕投資人紛紛做出風險更高的押注。（路透）

華爾街日報(WSJ)22日報導，市場大幅起伏之際，某些新手散戶沒有步步為營，反而加碼進場。部分年輕投資人紛紛做出風險更高的押注，例如短期選擇權，希望能在股市波動當中賺取巨額獲利，基金經理人看壞美國股票的同時，散戶依然踴躍買進個股或績優股。

摩根大通銀行(JPMorgan Chase)統計，從川普總統宣布4月2日全面開徵對等關稅的「解放日」(liberation day)到4月16日之間，散戶購買股票及交易所交易基金合計淨值達210億。

對於2020年以來習慣在股票交易平台「羅賓漢」(Robinhood)操盤的年輕世代投資人來說，關稅措施引發股市暴跌，堪稱從事股票投資以來第一次遇到市場大崩盤。2022年，聯邦準備理事會(Federal Reserve)開始升息導致股市震盪，這群年輕散戶當時就大舉進場，創造一波波榮景。

某些業餘投資人說，對於眼前這一刻已經期待很久，這是能以折扣價格進場撿便宜的好時機。

從事當沖交易的魏蘭德(Patrick Wieland)說：「現在的孩子都說『不冒險，哪來法拉利』 (No risk, no Rari)。」他說，維持積極進攻是必須的，「市場波動如此巨大的時候，很難避開風險」。

報導指出，憑著「逢低進場」(buy the dip)原則入場，過去幾周出現好壞不一的結果。根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，史坦普500指數(S&P 500)創下2025年單日跌幅破1%之後，接下來一周繼續走跌。

些財富管理人與金融分析師認為，股市最糟糕的日子恐怕還沒結束，川普貿易政策可能導致經濟陷入衰退甚至停滯性通貨膨脹(stagflation)，關稅可能也將衝擊企業獲利成長。

某些散戶坦承，最近幾次股票操作，純粹就是賭博。

洛杉磯地區娛樂工作室負責人42歲艾略特(Kiel Elliott)說，4月初花了4萬元買下「遊戲驛站」(GameStop)股票期權期權(call options)。他說：「搞不好我將因此少活幾年，不過現在我非常享受這個過程，只是必須提醒自己，或許明天將會失去一切。」

關稅 川普 華爾街

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