經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪之際，退休 族手邊要準備多少現金才能安心？理財專家蘇西‧奧爾曼（Suze Orman）日前在「女性與金錢」（Women & Money）播客節目中說，退休族必須謹記採取防守策略（playing defense），特別是遇到市場變化莫測時期，不能以為光靠401（k）或IRA退休帳戶就已足夠，最好要準備足夠現金以防萬一，金額是三年到五年的累計生活開銷，把錢放進方便隨時動用、低風險的支票帳戶或高利息存款帳戶。

理財網站「金錢智慧」（MoneyWise）22日報導，聯邦準備理事會（Federal Reserve）2022年消費者財務調查（Survey of Consumer Finances，SCF）顯示，美國家庭的退休存款平均有33萬3000元。

奧爾曼指出，多年持續為401（k）帳戶、羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）、傳統型個人退休帳戶（traditional IRA）儲蓄當然很好，但退休生活不能只靠退休帳護，因為股市走向有時表現不盡人意。

她說，並不永遠一定是股價下跌之後就回彈，或者債券 下跌股票就上揚，「某些時候是全面通通下跌」。倘若退休儲蓄與股市高低起幅連動，希望一帆風順卻可能遇到驚濤駭浪。

奧爾曼說，為了預防市場暴跌，退休族要準備足夠現金做為緩衝墊（cushion）。她說，準備金額大約是三年到五年的生活花費，放在容易隨時動用的支票帳戶或高利息存款帳戶（high-yield savings account）；這筆「以防萬一」（just-in-case）的基金不應該跟股市連動，如此一來，如果有預料之外的狀況發生，才不至於被迫認賠賣股票以便有錢繳房租或購買生活必需品。

她表示，如果喜歡讓自己非常安心，最好準備五年生活開銷的現金，如果只是想要略做準備，三年生活花費的現金就可以了，或者也可選擇折衷處理，準備四年的生活開銷。