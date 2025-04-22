我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克什米爾遊客遭槍手攻擊 印度警方稱至少24死

打造「美國優先」的國務院 魯比歐宣布改組

美股早盤四大指數飆高 比特幣重回9萬美元 特斯拉強彈

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
22日早盤美股四大指數均飆升1%以上。（路透）
22日早盤美股四大指數均飆升1%以上。（路透）

儘管國際貨幣基金（IMF）大幅調降美國今年的成長展望，美股仍擺脫昨（21）日跌勢，22日早盤四大指數均飆升1%以上，比特幣更再次站上90,000美元大關。

道瓊工業指數早盤大漲1.7%，史坦普500指數漲1.6%，那斯達克指數漲1.9%，費城半導體指數漲1.9%；台積電ADR走升1%，輝達也攀升2%。

IMF下修全球經濟展望，受累於關稅的不確定性，美國在先進經濟體中調降幅度最大，估計美國2025年將成長1.8%，低於該機構1月預測的2.7%，並有40%機率陷入衰退。

但科技股依舊衝高。特斯拉反彈4%，該公司將在22日美股盤後公布第1季財報，執行長馬斯克的爭議，讓特斯拉今年來股價下殺逾40%。另外，蘋果和Meta早盤均上揚逾2%。

與此同時，Coin Metric數據顯示，22日比特幣一度大漲3%以上至90,282美元，為去年3月以來首次收復90,000美元關卡，可能是股市動盪，使投資人轉向加密貨幣。追蹤現貨比特幣的美國掛牌ETF，21日吸金3.81億美元，為1月30日以來的單日最高進帳。

美國總統川普21日發文砲轟聯準會（Fed）鮑爾是「慢半拍先生」，呼籲聯準會「現在」就調降借貸成本，市場憂慮川普準備開除川普，導致21日美股匯債齊跌。

川普 美股 比特幣

上一則

「股神」巴菲特完美脫手蘋果股票後 下一步備受矚目

下一則

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

延伸閱讀

金價刷新高破3500美元 今年已漲33% 川普嗆鮑爾嚇壞市場

金價刷新高破3500美元 今年已漲33% 川普嗆鮑爾嚇壞市場
防長赫塞斯又陷群聊門 疑洩軍情給妻、弟 川普：假新聞

防長赫塞斯又陷群聊門 疑洩軍情給妻、弟 川普：假新聞
川普再轟鮑爾不降息拖垮經濟 美股美元雙殺 道瓊重挫近千點

川普再轟鮑爾不降息拖垮經濟 美股美元雙殺 道瓊重挫近千點
繼特斯拉後 豐田與上海簽約獨資蓋Lexus電動車廠

繼特斯拉後 豐田與上海簽約獨資蓋Lexus電動車廠

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？

美國出生公民為何收「立即離境」通知 否則將被驅逐？
200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購

200多萬房加價108萬 南加這華人區房屋引瘋狂搶購
川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜