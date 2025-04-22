「股神」巴菲特完美脫手蘋果股票後 下一步備受矚目

「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（路透）

華爾街日報（WSJ）22日報導，早在川普關稅引發全球市場動盪之前，「股神」巴菲特 （Warren Buffett）在完美時間點脫手大量蘋果公司（Apple）股票，如今投資人密切關注巴菲特坐擁龐大現金的波克夏 投資集團（Berkshire Hathaway）下一步怎麼走，例如將購買哪些股票、何時進場。

波克夏股東年會向來被喻為「資本家的伍德斯托克盛會」（Woodstock for Capitalists），再過11天即將登場，屆時巴菲特將要回答某些棘手問題。

波克夏集團目前持有現金約3180億，超過歷史上任何公司現金儲備，也打破集團歷年紀錄。波克夏集團去年出售投資組合當中許多持股，尤其是蘋果股票，套利大量現金。蘋果市值與去年12月尖峰時期相比，如今已蒸發約1兆，縮水幅度約四分之一，巴菲特賣蘋果股票的操作，堪稱有先見之明。

不過，手握大把現金是否為巴菲特宏偉計畫的一部分，打算在熊市來臨時趁機撿便宜？還是巴菲特預期關稅引發的混亂狀況將非常嚴重，讓波克夏有機會像金融危機期間一樣，再次透過搶救積優股企業而大賺一筆？

波克夏從2016年起大量買進蘋果股票，如此操作讓某些波克夏投資人感到不安，後來蘋果持股變成非常龐大，可能創下史上獲利最可觀的單一股票投資。等到波克夏開始賣掉蘋果股票時，帳面上持股收益約1100億。

在蘋果之前，巴菲特1980年代到1990年代之間大買可口可樂 （Coca-Cola）股票也曾受到投資人懷疑，但巴菲特對可口可樂的描述是：「這是一家極為出色的企業，股價便宜得離譜。」

巴菲特後來對蘋果給予類似讚賞，只不過先前投資可口可樂的經驗，可能影響現在的思考。

「巴菲特與蒙格投資心法」（Buffett And Munger Unscripted）作者莫里斯（Alex Morris）評估有兩種可能性出現：繼續購買可口可樂或美國運通（American Express）股票，並把兩家公司轉成私有化，資金分別需要2800億、1300億；或者在適當時機之下，對金融危機期間曾經幫助過的積優股企業再度提供資金救援，包括高盛集團（Goldman Sachs）、美國銀行（Bank of America）陶氏化學（Dow Chemical）。