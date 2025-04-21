美禁輝達H20出口中國 華為昇騰920傳下半年發布

美國對銷往中國的AI晶片禁令正進一步升級，陸媒引述消息指稱，華為已研發「昇騰910C」AI晶片繼任者「昇騰920」，並計劃於今年下半年發布與量產。（路透）

美國對人工智慧（AI ）晶片的禁令正進一步升級，宣布輝達 （NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308等晶片若出口至中國，需獲政府許可。中國媒體引述消息稱，華為 已研發「昇騰910C」AI晶片繼任者「昇騰920」，並計劃於今年下半年發布與量產。多位業內專家指，昇騰920晶片有望填補因美方最新晶片限制措施，而在中國市場出現的輝達H20晶片空白。

《快科技》指出，美國不斷加緊在科技領域（尤其是半導體領域）對中國的制裁、封鎖、禁售，在輝達H20超禁運至中國後，僅一天時間，華為在合作夥伴大會就發表下一代昇騰920（Ascend 920）AI晶片。市場消息指出，昇騰920預計2025年下半年進行量產，來取代H20晶片。

新浪財經則提到，華為的昇騰920在此時出現，不僅有望打破輝達在AI晶片領域的壟斷地位，還能為中國AI產業的發展提供更強大的算力支持，推動中國AI技術在更多領域的應用和創新。

報導引述網路技術開發商SevenTech分析指，華為昇騰920晶片規格參數及性能具備一些特點。在製程技術上，昇騰920進一步升級，將基於中芯國際的6nm（N+3節點）製程技術打造；昇騰920憑藉HBM3內存模組，預計可提供900 TFLOPS的BF16算力，以及4TB/s的高記憶體頻寬。

至於架構與訓練效率，昇騰920延續昇騰910C的設計架構，據稱訓練效率較910C提高30%至40%，性能有望超越輝達H20。而在接口支持上，這款晶片支持PCIe 5.0，能夠優化資源調度和跨節點協作。此外，昇騰920還會進一步增強張量操作加速器，針對Transformer和MoE模型優化，已滿足更大規模和更複雜模型的訓練需求。

據悉，華為目前的AI晶片昇騰910C，其推理性能達到輝達H100的60%左右。

另，在美國實施新的出口管制規定下，廠商必須取得許可證才能向中國出口AI晶片。而中國是輝達H20晶片的關鍵市場，在此次禁令後，H20晶片的出口限制將無限期有效。而美國「本土優先」的方針引也發各國尋求自產半導體的動向。

有報告認為，在美國新限制政策下將產生副作用，若這些科技公司無法再繼續使用H20晶片，將會逼迫其尋找其他的替代選項，中國大型科廠或以華為晶片取代輝達。目前，阿里巴巴、騰訊、字節跳動都是H20晶片的最大買家。

法新社援引高德顧問公司（J. Gold Associates）分析師高德（Jack Gold）指稱，美國實際上正在向中國送上巨大勝利，因為中國正在全力推動自己的晶片發展。他警示，「一旦中國的晶片具有競爭力，就會在全球範圍內銷售，人們會購買它們的。一旦出現這種情況，美國晶片廠商將很難再奪回失去的市場。」