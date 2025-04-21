我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國安部長華府餐廳包被偷 遺失護照鑰匙和3000元現金

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

英特爾執行長陳立武上任後首度訪台 5月見供應鏈夥伴

中央社台北21日電
美商晶片大廠英特爾（Intel）新執行長陳立武。美聯社
美商晶片大廠英特爾（Intel）新執行長陳立武。美聯社

美商晶片大廠英特爾（Intel）正逢多事之秋，新執行長陳立武3月上任後大刀闊斧改革，根據供應鏈消息，英特爾將於5月中旬於台北國際電腦展（COMPUTEX）開展前舉辦在台40周年晚宴，陳立武也將親自來台與供應鏈夥伴會面，固樁意味濃厚。

據了解，陳立武不會在5月20日至23日舉行的COMPUTEX發表主題演講，但英特爾在台40周年晚宴預計邀請數十家供應鏈夥伴參加，陳立武有望在晚宴現場分享對產業前景的看法。

依照往例，英特爾歷任執行長如果在COMPUTEX期間或展會前訪台，都會安排拜訪部分供應鏈公司。此次陳立武的行程尚未完全底定，目前無法確認他抵台日期、停留時間以及預計造訪哪幾家公司。

陳立武曾於2009年至2021年擔任電子設計自動化軟體公司益華電腦（Cadence Design）執行長，在半導體產業有深厚資歷，對台灣供應鏈也有一定程度的了解。

儘管陳立武在COMPUTEX並未安排公開行程，今年展會依然是科技大咖雲集，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、美國高通公司總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、聯發科技執行長蔡力行、鴻海科技集團董事長劉揚偉、恩智浦半導體執行副總裁辛里希森（Jens Hinrichsen）都將發表主題演講，探討人工智慧（AI）、加速運算、邊緣AI等技術的未來。

陳立武在3月27日發布的英特爾年度報告中提到，英特爾2024年的表現確實未達到股東們的期望，他將持續推動轉型，並承諾打造更強大的產品業務和晶圓代工業務。

陳立武也在年度報告中表示，將強化英特爾在雲端AI資料中心市場的地位；有鑑於客戶對更低成本、更高效能運算的顯著需求，英特爾必須開發具競爭力的機架級系統解決方案（rack-scale system solutions），「這將會是我和團隊的關鍵優先事項。」

陳立武 英特爾 供應鏈

上一則

關稅風暴席捲市場 消費必需品股成了最佳避風港

延伸閱讀

中國風險成熱議話題 特斯拉、英特爾財報將揭曉

中國風險成熱議話題 特斯拉、英特爾財報將揭曉
美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問
台積電回應關稅戰 間接否認投資英特爾

台積電回應關稅戰 間接否認投資英特爾
英特爾CEO陳立武精簡領導層 重要晶片團隊直接向他報告

英特爾CEO陳立武精簡領導層 重要晶片團隊直接向他報告

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美國限制輝達晶片銷往中國，導致該公司將提列55億美元費用，這使輝達淪為美中貿易戰下的受害者。（路透）

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴將席捲全球科技供應鏈

2025-04-18 09:49
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52

超人氣

更多 >
被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復

被拋棄9天追100公里 黃金獵犬找到新墨州飼主狂咬報復
下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好

下半年4生肖運勢爆發 屬馬事業運亮綠燈、他財運轉好
移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦

移民局要你離境? 美國公民若收到通知該怎麼辦
亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦

亞裔重刑犯被判40年 面臨ICE遣返 因這行為獲特赦
川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組