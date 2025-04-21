小企業怨關稅帶來倒閉危機：熬不過痛苦期、等不及收成

美國有許多微型企業和小企業擔心川普的關稅帶來倒閉危機。圖為位於亞特蘭大的印刷店East Atlanta Copy Center。（取材自Google Maps）

面對川普 總統的關稅 政策，美國有許多微型企業和小企業擔心，他們可能撐不住寒冬而倒閉。

以喬治亞州亞特蘭大市的電子設備維修店ScreenFixing為例，過去十年歷經疫情和通膨打擊，業務由手機維修擴展了到筆電和遊戲機維修，銷售額年增10%到15%，足以雇用四名員工並為其提供昂貴的醫療保險。但川普的貿易戰，尤其是對中國大陸進口的商品課徵145%的關稅，嚴重威脅ScreenFixing的獲利，因它的供應商幾乎全從中國大陸採購螢幕、微晶片和其他小工具零件。

經營ScreenFixing、同時擔任東亞特蘭大商業協會主席的邁納說，他可能必須直接向蘋果採購更多零件，但那要貴很多，可能不得不削減員工的醫療福利來彌補。他抱怨，「有人表示，『要有痛苦才有收獲』。但事實並非如此，這會讓很多人生意做不下去」。

根據美國全國獨立企業聯合會，在3月，美國小企業的前景惡化。目前已經有五家業主經營的公司上周提起告訴，尋求阻止川普的部分徵稅。

在亞特蘭大經營寵物用品店Park Pet Supply、自加拿大 進口許多商品的帕克表示，川普漫無目的的關稅舉措讓小企業很難做。比起亞馬遜和沃爾瑪等大企業，貿易戰讓他們較難爭取愈來愈重視性價比的購物者。

她說：「今天我們（美國）要徵關稅，明天我們不徵關稅，隔天我們又要徵關稅。然後，『哦，不，我們要徵25%——不，我們要徵50%。事情一變再變，小企業很難應對。」

她1月從加拿大供應商那裡採購了價值1,000美元的商品，遠高於平常的季訂單僅300美元，希望趕在川普3月對加拿大多種商品徵收25%關稅之前備貨完畢。她說已有逾20種寵物食品漲價，玩具和項圈也變貴了，她擔心不得不縮減店內商品的品類。但如果顧客在她的店裡找不到想買的東西，他們會轉向Chewy或PetSmart等大型連鎖店。

擁有East Atlanta Copy Center印刷店和Catalyst Studioz平面設計公司的席維史特絲說，她的主要供應商最近通知，影印紙、裝訂線圈在內所有產品的成本都要漲，這迫使她將重心從擴大業務轉移為調整採購。她說，大型連鎖店有財務彈性和資源優勢，也許能讓印刷業務虧損，以便吸引人們上門來買辦公用品，但她沒辦法。

她前一陣子剛買了一個店面，想告別多年來的租賃經營，但裝修費用正不斷膨脹，因為美國商務部要將加拿大軟木的關稅由現行的14.5%提高到34.5%。對於關稅影響到她購買建築材料的能力，她「完全無能為力」，只能將咬緊牙關苦撐。