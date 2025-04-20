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美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

編譯林聰毅／綜合外電
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隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

在美國科技巨擘即將陸續公布上季財報之際，面對美國加強圍堵中國，美國科技巨頭的中國業績風險隨之升高，又以蘋果及亞馬遜的曝險最大，勢必將被投資人拷問未來的中國市場規畫。

隨著北京要求政府機構改買國產的個人電腦（PC）和伺服器，加上整個貿易戰所造成的附帶損害，從晶片製造商、軟體公司到硬體業者，美國科技業者將受到全面性衝擊。

中國共批准使用18款中央處理器（CPU）晶片，但完全不包含英特爾（Intel）或超微（AMD）的晶片。微軟Windows作業系統和甲骨文的資料庫軟體也身處風口浪尖，因為北京當局正在限制美國製軟體，要求政府機構新採購的PC和伺服器不能搭載Windows，但可選擇六種國產作業系統，以及11個國產資料庫選項。

德儀和英特爾等在美國生產晶片的科技業者已發現，中國銷售正遭受北京125%報復性關稅的威脅，英特爾去年29%銷售額來自中國，德儀有19%。蘋果、輝達（Nvidia）、高通及超微等在台灣生產並運往中國的晶片，則能豁免於這項關稅。

目前輸往美國的智慧手機和PC已獲暫時豁免於對等關稅，但川普政府已表示將在未來幾個月對這些產品單獨課徵關稅。

在大型科技公司中，蘋果面臨的中國風險最高，因為在當地的生產和銷售都將受衝擊。亞馬遜的曝險次高，因為多數中國商品至少將被課徵145%關稅。

關稅 英特爾 亞馬遜

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