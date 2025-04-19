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Nvidia不只H20晶片被禁 傳5090D也停供中國

川普逼Nvidia放棄中國 華為AI技術將大躍進？

編譯林文彬／綜合外電
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美國半導體業憂心川普政府本周對AI晶片祭出的新管制，可能導致華為壯大成全球晶片製造巨擘。(路透)
美國半導體業憂心川普政府本周對AI晶片祭出的新管制，可能導致華為壯大成全球晶片製造巨擘。(路透)

儘管美國半導體業從拜登執政時，就開始遊說政府不要嚴格限制銷售先進電腦晶片至中國，川普政府本周仍對銷售人工智慧（AI）晶片祭出新管制，顯示半導體業反對無效，進而點燃中國重量級科技公司華為可能因拿下該國AI市場，壯大成全球晶片製造巨擘的恐懼。

紐約時報報導，川普政府15日表示，將採取措施以對輝達（Nvidia）、超微（AMD）及英特爾晶片銷售設下限制，形同把這些業者隔絕於中國快速成長的市場之外。這項利空拖累輝達股價過去兩個交易日下跌9.6%，超微和英特爾分別跌8.2%及4.6%。

電子公司顧問業者International Business Strategies半導體顧問瓊斯（Handel Jones）說：「對美國半導體業而言，中國已成過往雲煙。」瓊斯估計，中國企業在晶片所有主要領域的占有率2030年前都會突破50%。

拜登政府2022年開始祭出法規，限制中國採購輝達AI晶片的能力。川普政府本周封殺的H20，是輝達最後一個能銷往中國的AI晶片。輝達執行長黃仁勳17日與中國領袖會面，強調該國對輝達事業至關重要。

黃仁勳說：「我們會持續投入大量心血來改良產品以符合法規，繼續服務中國市場。」

黃仁勳過去幾年一直擔心華為會成為AI領域勁敵，據傳曾警告不讓美國企業在中國競爭會促使華為加速崛起。知情人士透露，黃仁勳和輝達其他主管曾點出一種悲觀的可能性，即中國未來將以華為晶片，在全球加入「一帶一路」倡議的國家打造AI資料中心，進而提高北京當局影響力。

戰略暨國際研究中心（CSIS）渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任艾倫（Gregory Allen）表示，如果華為拿下美國同業吐出的訂單，輝達和華為晶片效能落差可能縮小，原因是華為可能把增加的收入用於雇用經驗較豐富工程師，以及生產品質較佳晶片。美國政府祭出限制也可能協助華為延攬DeepSeek等客戶，與這些業者合作可能有助於華為強化控制晶片的軟體。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

華為 輝達 AI

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