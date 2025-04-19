我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia不只H20晶片被禁 傳5090D也停供中國

凱道大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

不只H20晶片被禁 傳Nvidia中國特供版旗艦顯卡也暫停供應

記者林宸誼／即時報導
繼超微MI308 與輝達(Nvidia)H20被美國商務部禁止出口到中國後，中國市場又有消息傳出，輝達「中國特供版旗艦顯卡」RTX 5090D 將暫停供應。(美聯社)
繼超微MI308 與輝達(Nvidia)H20被美國商務部禁止出口到中國後，中國市場又有消息傳出，輝達「中國特供版旗艦顯卡」RTX 5090D 將暫停供應。(美聯社)

輝達(Nvidia)H20被美國商務部禁止出口到中國後，中國市場又有消息傳出，輝達「中國特供版旗艦顯卡」RTX 5090D將暫停供應。

中國分享與交流用戶體驗社群「Chiphell」報導，輝達並沒有以正式文件通知各顯卡授權生產廠商（Add in Cards，簡稱AIC），大多是口頭告知，內容僅說5090D暫停供應，並提醒不代表任何禁售和禁運，讓大家不要做任何猜測和判斷，除非後續有官方正式的通知。

而部分AIC已經通知供應鏈，暫停5090D的備料與拉貨。由於5090D的庫存一直很少，所以需要保留這些庫存觀察後續情況並應付售後，而各品牌對於5090D暫停供應一事，都沒有回應，NVIDIA也未有任何公告。

另外，散熱模組廠也收到AIC暫緩5090D的訂單與後續備料，並大幅降低出貨優先順序通知。

港媒HKEPC報導，如果暫停供應屬實，無疑會對AIC合作夥伴造成影響，尤其是 Colorful、Palit 和 PC Partner 等品牌，原有的市場規劃也可能因此被打亂。更重要的是，香港玩家日後能否輕易入手5090D，將會是值得關注的事。

輝達於今年1月7日發布RTX 50系列顯卡，也推出符合美國出口管制規則的中國特供版旗艦顯卡RTX 5090D，於1月30日上市。RTX 5090D與RTX 5090相比較，在遊戲性能方面並沒有區別，主要在AI方面做了限制， AI算力削減約29%。

美國自2022年以國家安全為由，禁止輝達最先進晶片輸往中國，防堵相關技術轉用於軍事領域。因應美國出口管制，輝達當年推出降規版晶片H20，這也是輝達目前唯一可合法合規向中國銷售的AI晶片。

近期美中貿易戰緊張局勢下，美國政府要求輝達未來向中國出口H20晶片時需申請許可證。此項限令「無限期」，預計將導致輝達於本財季面臨約55億美元巨額損失。

輝達 AI 商務部

上一則

川普真要開除Fed主席？ 觀察家：策略運用罷了

延伸閱讀

華為AI處理器 不靠中芯靠台積電？ 台積：早就不供

華為AI處理器 不靠中芯靠台積電？ 台積：早就不供
Nvidia受川普關稅風暴衝擊 全球科技供應鏈也受挫

Nvidia受川普關稅風暴衝擊 全球科技供應鏈也受挫
中芯只是掛名？華為AI處理器被爆全靠台積電

中芯只是掛名？華為AI處理器被爆全靠台積電
Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴將席捲全球科技供應鏈

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴將席捲全球科技供應鏈

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美國限制輝達晶片銷往中國，導致該公司將提列55億美元費用，這使輝達淪為美中貿易戰下的受害者。（路透）

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴將席捲全球科技供應鏈

2025-04-18 09:49
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%
WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦洛不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算