關稅重創科技股 大家每天用的「這檔」竟成避風港？

關稅消息紛飛導致美國大型科技股近來表現疲弱，但有一檔股票卻逆勢上漲。路透

隨著關稅 攪得金融市場天翻地覆，全球各地市井小民紛紛打開Netflix 追劇來逃避現實。巧合的是，Netflix正好也是華爾街 最近的避風港。

基於關稅直接衝擊有限，Netflix仍處於起步階段的廣告事業也持續為持久成長增添柴火，這家串流影音巨擘被視為占有優勢地位，能安度導致金融市場七上八下的混亂局面。另一方面，Netflix會員方案也被視為經濟衰退時消費者不太可能取消的服務，意味該公司面對經濟情勢惡化充滿韌性。

這些因素協助帶動Netflix股價今年逆勢上漲，漲幅逼近8%。相較之下，科技股組成的「美股七雄」所有成員股價都已從高點下跌逾兩成。

Hamilton Capital Partners投資長穆尼奧斯（Alonso Munoz）說：「這一切的關稅混亂局面未影響Netflix，用戶成長、獲利能力和廣告收入等基本面趨勢讓Netflix脫穎而出。除此之外，Netflix也提供絕佳內容，最便宜方案費用不高，意味如果要削減支出，Netflix順序會排在很後面，這些因素都預告Netflix表現能持續優於大盤。」

華爾街日報本周稍早報導，Netflix致力於2030年前讓營收翻倍及營業利益成長兩倍，分析師看好該公司能達成這些目標。截至16日收盤Netflix市值約4,110億美元。該公司希望2030年前市值能達到1兆美元。