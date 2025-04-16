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「禿鷹船長」周大為 期權交易團隊足以撼動市場？

記者顏伶如／即時報導
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周大為。（截圖自InsideOptions官網）
周大為。（截圖自InsideOptions官網）

華爾街日報(WSJ)15日報導，從事期權交易的周大為(David Chau)，江湖人稱「禿鷹船長」(Captain Condor)，率領網路交易群組擁有撼動史坦普500指數(S&P 500)的龐大影響力；某些專家對周大為的操盤手段提出警告，批評加碼出手的策略等於「賭博」，但周大為則考慮對於交易社群參加權限祭出限制。

報導指出，周大為也被某些投資人稱為「鐵禿鷹巨鯨」(Iron Condor Whale)，去年首度獲得散戶注意是因為他對史坦普500指數相關期權出手數百萬元。足以動搖市場的交易很快獲得矚目，周大為被冠上各種封號，一群同樣從事期權交易的投資人決定了解「禿鷹船長」的真實身分。

周大為說操盤是個人行動，但31歲的他其實不是單打獨鬥，而是率領一個成員超過千人的網路交易群組。周大為跟群組成員分享股票指數期權交易訊息時，許多粉絲就會加碼進場，等於讓周大為的押注效果因此放大。周大為群組有時候對史坦普指數期權波動的下注，倉位規模大到足以撼動市場，某些交易甚至超過三萬單。

報導指出，周大為在內華達州住家全職從事交易。他受訪時說：「我喜歡待在家裡，做自己的事。」

他說：「市場就像戰場，對吧？你必須像位於前線的士兵一樣，要有堅強的心態。」

2020年底以來，從事期權交易的散戶大量增加。當時由於新冠疫情各種封閉規定與政府紓困振興計畫，讓市場獲得反彈，美國民眾對當沖交易的興趣再度引燃。

報導指出，周大為的身分其實一直都是公開秘密，投資人繳交年費就可加入他的公司InsideOptions推出的期權交易解說課程。周大為在通訊軟體Slack經營的頻道有1000多名粉絲，若想加入必須證明具備至少2萬6000元資金可以交易，成員當中不乏擁有數十年經驗的前任華爾街交易員，以及剛涉足期權交易市場的醫師、工程師。

金融衍生品數據公司SpotGamma創辦人寇契巴(Brent Kochuba)對於周大為與周大為群組已經注意多時，並在社群媒體X發布有關周大為群組的消息並提出警告。寇契巴說，周大為的操作非常危險，「如果他知道自己在做什麼，當然很好，但規模龐大到簡直瘋狂，每筆交易都加碼下注的手段其實就是賭博」。

周大為則說，群組可能不再接收新成員加入，「我總是懷有末日來臨的恐懼，花無百日紅」。

華爾街 史坦普500 疫情

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